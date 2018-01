"retrait de M. Chapron, initialement désigné pour la rencontre Angers SCO-ESTAC Troyes, comptant pour la 21e journée de Ligue 1 ce mercredi 17 janvier, et ce jusqu'à nouvel ordre"









91. Minutt, PSG ass 1:0 zu Nantes vir, Mbappé ass an der Konter, d'Spiller vun Nantes lafen zeréck, fir de Goal ze verhënneren.Elo kënnt den Arbitter Tony Chapron an d'Spill. Och hien ass ënnerwee zeréck, fir de Bléck op d'Situatioun ze hunn, wat oder wat net am 16. Meter passéiert. Dobäi kräizt hien de Lafwee vum Diego Carlos an den Arbitter fält. Bis dohin näischt Ongewéinleches, esou eng Zeen ka passéieren, wa béid Persoune sech op eppes ganz Aneschters konzentréieren. Elo awer gëtt et kuriéis. De 45 Joer ale Arbitter dréint sech nach um Buedem a rennt den Diego Carlos mam Fouss. De Spiller, e bësse schockéiert, bleift stoen a kuckt op den Arbitter. De 45 Joer alen Onparteieschen steet op, gräift a seng Täsch a gëtt dem Carlos Giel. Et war seng zweet am Match an dowéinst zitt den Chapron dono och déi rout Kaart.Op der Pressekonferenz nom Match huet sech den President vun Nantes Waldemar Kita enorm iwwer déi Zeen opgereecht. "E Witz, ganz Europa laacht driwwer". Onrecht huet de 64 Joer ale Chef vun Nantes domadder net, an de soziale Medien ass de Video en Hit.Och aner Spiller hu sech iwwer Zeen opgereegt. "Wa mir esou eppes maachen, gi mer 10 Matcher gespaart." Esou de Valentin Rongier vun Nantes.Ma wéi et schéngt, ginn dowéinst net nëmme Spiller gespaart. Wéi l'Equipe um Méindeg mellt, wier de Chapron virun d'Comission de discipline zitéiert ginn, déi en Donneschdeg zesumme kënnt, a virleefeg och als Arbitter gespaart ginn: