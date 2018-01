Rythmo-Cats am Clinch mat der FLGym (16.01.2018) Gëtt déi rhythmesch Gymnastik hei zu Lëtzebuerger vun der Turn-Federatioun net fir eescht geholl?

Eng vun de concernéierten Athleten ass d'Lisa Iampolskaya, déi mat hire14 Joer zu de groussen Talenter an der rhythmescher Gymnastik zielt a souzesoe fir hir Sportaart lieft. Si trainéiert 6 Deeg pro Woch, 4 Stonnen den Dag.Déi jonk Athletin vun de Rythmo-Cats huet geziilt, op d'Youth Olympic Games higeschafft, kritt awer net déi néideg Ënnerstëtzung vum neigewielte CA vun der FLGym, dee sech iwwer Ofmaachungen einfach ewechsetzt, sou déi Responsabel vun de Rythmo-Cats.Den CA kritt vun de Rythmo-Cats säi Fett ewech, deen iwwregens virum CLAS eng Spär vun 3 Joer fir déi aktuell Membere vum Conseil vun der Lëtzebuerger Turnfederatioun freet. Ënnert anerem och, well déi rhythmesch Gymnastik finanziell vun der FLGym benodeelegt gëtt, a just nëmmen an d'Konschtturnen investéiert géif ginn.De Seva Iampolski ass dann elo sou wäit gaangen an huet seng Duechter Liza fir de Qualifikatiounstournoi fir d'Youth Olympic Games de 15. Februar zu Moskau an der moldawescher Equipe ugemellt. Et dierft awer wuel problematesch ginn, eng Gymnastin mat Lëtzebuerger Pass ouni Accord vun der FLGym fir en anert Land untrieden ze loossen.