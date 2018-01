© afp

#SAPStatOfTheDay: @marta_kostyuk is the youngest player to reach the third round at a Grand Slam for over 20 years! @SAPSports pic.twitter.com/ran1w6lYrp — WTA (@WTA) 17. Januar 2018

Den 28. Januar 2017 huet d'Kostyuk d'Australian Open bei de Juniorinne gewonnen, wouduerch si eng Wildcard fir d'Qualifikatioun dëst Joer krut.An der Qualifikatioun konnt si sech ënnert anerem géint d'Barbora Krejcikova an d'Daniela Seguel duerchsetzen. Nodeems si sech fir den Haapttableau qualifizéiere konnt, huet d'Ukrainerin am éischten Tour vun den Australian Open géint d'Chinesi Peng Shuai gewonnen, déi op der 27. Plaz an der Weltranglëscht steet.Domat war et déi éischte Kéier, zanter dem Martina Hingis am Joer 1996, dass esou eng jonk Spillerin een Tour weiderkomm ass bei den Australian Open. D'Martina Hingis hat deemools d'Véierelsfinall erreecht, wat als hiren Duerchbroch gegëllt huet.Ma och am zweeten Tour sollt Mäerche weidergoen. An der ronn vun de leschte 64 huet d'Kostyuk sech mat 6:3 a 7:5 géint d'Olivia Rogowska duerchgesat.An der 3. Ronn waart elo awer eng ganz haart Noss. Hei spillt dat 15 järegt Talent géint d'Elina Svitolina, d'Nummer 4 vun der Welt.Aktuell steet d'Spillerin, déi den 28. Juni 2002 gebuer ass, op Plaz 521 vun der Welt. Dëst wäert sech awer wuel séier änneren an déi ganz Tenniswelt ka sech wuel an Zukunft op eng nächst ganz staark Spillerin aus der Ukrain freeën.