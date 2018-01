Den Olympiastadion zu Pyeongchang. © AFP (Archiv)

Et kéint zu enger klenger Sensatioun kommen, wann d'Equippen den 9. Februar fir d'Erëffnungszeremonie an den Olympiastadion alafen.Wéi et vum Vereenegungsministère zu Seoul heescht, géifen d'Sportler aus Süd- an Nordkorea, zwee Länner, déi offiziell nach mateneen am Krich sinn, zesummen an de Stadion zu Pyeongchang a Südkorea alafen.