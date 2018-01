© Maya & Robert Straus (Archiv)

Zanter dem leschte Weekend steet scho fest, datt d'Amicale, de Basket Esch, d'Etzella, den T71 Diddeleng, d'Musel Pikes an d'Sparta am Titelgrupp stinn. Do konnten och d'Nodrospartië vun e Mëttwoch den Owend an och den 18. Spilldag, deen de Weekend gespillt gëtt, näischt méi änneren. E Mëttwoch konnte sech de Basket Esch, d'Etzella an d'Amicale behaapten. An der Tabell steet Steesel op der 1. Plaz mat 31 Punkten. De Basket Esch an d'Etzella hunn allebéid 30 Punkten an den T71 Diddeleng huet der 27.Hiefenech -49:79 (13:22, 11:19, 13:27, 12:11)D'Schlussliicht an der Tabell Hiefenech hat keng Chance géint de Basket Esch. An der Paus loungen d'Gäscht scho mat 41:24 a Féierung. Bis nom leschte Véierel ass de Virsprong vun den Escher weider gewuess, sou dass si mat 79:49 gewannen.- T71 Diddeleng 111:101 (30:21, 18:21, 29:21, 34:38)Fill Kierf kruten d'Spectateure bei der Partie tëscht der Etzella an dem T71 ze gesinn. D'Etzella konnt sech no 4 Véierel mat 111:101 géint den T71 Diddeleng duerchsetzen. An den éischten 10 Minutte konnt sech d'Etzella en Avantage vu 9 Punkten erausspillen, dëse konnten d'Gäscht bis zum Schluss vun der éischter Hallschent op 7 Punkte kierzen. Ma no der Paus huet d'Etzella besser getraff an ass mat 77:63 dovunner gezunn. Déi Diddelenger sinn an de leschte Minutte nach eng Kéier méi no erukomm, ma fir d'Partie ze dréien ass et net méi duergaangen.- Résidence Walfer 95:65 (15:25, 31:13, 23:21, 26:6)Fir Steesel gouf et eng kloer Victoire géint Walfer. Den Tabelleleader hat den Ufank vum Match awer liicht verpasst. Nom éischte Véierel loung d'Résidence mat 25:15 a Féierung. Bis d'Paus huet d'Amicale dunn awer gewisen, ween déi besser Equipe ass a konnt sech mat 46:38 ofsetzen. Den drëtte Véierel war nees méi ausgeglach an et ass mat engem Tëschestand vun 69:59 aus Siicht vum Champion an déi lescht 10 Minutte gaangen. Hei huet d'Lokalequipe nach eng kéier richteg opgedréint a sech du nach méi däitlech ofgesat, fir schlussendlech mat 95:65 ze gewannen.En Donneschdeg den Owend spillen nach d'Sparta an d'Musel Pikes géinteneen.

Dammebasket

- Sparta Bartreng 67:60 (7:21, 27:8, 18:18, 15:13)De Basket Esch an d'Sparta Bartreng hu sech eng ganz enk Partie geliwwert. De bessere Start an de Match haten d'Gäscht. Si konnte sech am éischte Véierel mat 21:7 ofsetzen. Am zweete Véierel dunn e komplett anert Bild. D'Lokalformatioun war elo déi besser Equipe an ass duerch e 27:8 mat engem 34:29-Virsprong an d'Paus gaangen. Den drëtte Véierel war du ganz ausgeglach an den Ofstand tëscht den Equippen ass gläich bliwwen. An de leschten 10 Minutten huet sech de Basket Esch den Avantage vu 5 Punkten net méi huele gelooss a gewënnt um Enn mat 67:60 géint d'Sparta. D'Partie gouf vum 13. Spilldag nogeholl.Résidence Walfer -55:69 (18:20, 12:16, 11:17, 14:16)D'Musel Pikes konnte sech an der Nodrospartie vum 14. Spilldag ouni gréisser Problemer e Mëttwoch den Owend zu Walfer duerchsetzen. Nom éischte Véierel hate sech d'Damme un der Musel a Virsprong vun zwee Punkten erausgespillt, bis d'Paus gouf deen op 6 Punkten ausgebaut an et stoung 36:30 fir d'Gäscht. Der Résidence ass et no der Paus net gelongen d'Partie nach eng Kéier ze dréien. Och am drëtten an am véierte Véierel haten d'Pikes d'Nues vir. Si gewannen zu Walfer mat 69:55