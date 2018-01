© afp

E battere Mëttwochowend war et fir Dijon zu Paräis. D'Gäscht goufe vum Tabelleleader am franséische Championnat mat 0:8 iwwerrannt. An der 4. Minutt ass ewell den éischte Goal gefall. No engem Korner konnt d'Dijon de Ball fir d'éischt nach klären, ma de Kwon huet am Strofraum dat ronnt Lieder verluer an den Di Maria huet sech dës Chance net huele gelooss, fir de Ball an de Wenkel ze setzen an de PSG mat 1:0 a Féierung ze bréngen. No engem Ballverloscht vun de Gäscht an der eegener Hallschent huet de PSG an der 15. Minutt séier ëmgeschalt an et war nees den Di Maria, deen d'Féierung duerch e weidere Goal ausgebaut huet. 6 Minutte méi spéit huet de Cavani no Viraarbecht vum Di Maria op 3:0 erhéicht. D'Haushären hunn duerno den Tempo e bëssen erausgeholl, ma et sollt virun der Paus trotzdeem nach e Goal falen. Den Neymar huet an der 42. Minutt e Fräistouss aus 17 Meter verwandelt. Mam 4:0 fir Paräis ass et an d'Kabinne gaangen.No der Paus huet de PSG weider den Toun um Terrain uginn an Dijon sollt kee Fouss op de Buedem kréien. An der 57. Minutt huet den Neymar de 5:0 markéiert. De Yamberé hat eng Flank am Siechzéngter vun Dijon virun d'Féiss vum brasilianesche Stiermer gekläert. Den Neymar war elo richteg waarm gelaf. No engem flotte Solo huet de Stiermer an der 73. Minutt dat ronnt Lieder aus 12 Meter flaach an de Goal gesat. 4 Minutte méi spéit huet de Mappé op 7:0 erhéicht. Fir de lescht Goal am Match huet den Neymar gesuergt. An der 83. huet hie per Eelefmeter den 8:0 markéiert.Lyon behaapt duerch eng 2:0-Victoire zu Guingamp déi 2. Plaz an der Tabell. Fir Lyon hunn de Fekir an den Aouar markéiert. Lyon huet 9 Punkte Retard op de PSG.Den FC Metz konnt sech géint Saint-Étienne behaapten. An der 13. Minutt sinn d'Haushären duerch e Goal vum Rivière per Eelefmeter a Féierung gaangen. 3 Minutte méi spéit huet den Dossevi op 2:0 erhéicht. No der Paus hat Metz nach net genuch. An der 77. Minutt huet de Roux den 3:0 geschoss a fir d'Schlussresultat gesuergt. Fir Metz sinn dëst 3 ganz wichteg Punkten. De Veräin steet nämlech nach ëmmer op der leschter Plaz an der Tabell. E Mëttwoch den Owend huet kee Lëtzebuerger Nationalspiller fir den FC Metz gespillt. Desouz déi 90 Minutten op der Bänk, dewar net am Kader. De Vahid Selimovic koum och net an den Asaz.Fir Lille gouf et virum eegene Public eng 1:2-Néierlag géint Stade Rennes.

Copa del Rey

A Spuenien waren e Mëttwoch den Owend déi éischt Allersmatcher vun de Véirelsfinalle vun der Copa del Rey.Am Derby tëscht Espanyol Barcelona an dem FC Barcelona gouf et eng fauschtdéck Iwwerraschung. De FC Barcelona huet nämlech mat 0:1 verluer. De Match tëscht béiden Equippen hat net ganz vill ze bidden. Während den 90 Minutte gouf et nëmme wéineg Goalchancen. An der 62. Minutt hat de Messi d'Chance per Eelefmeter den Tabelleleader a Féierung ze bréngen. Den Argentinier huet awer verschoss. Kuerz viru Schluss huet de Melendo fir d'Decisioun gesuergt. An der 88. Minutt huet hien de Ball an de Filet gesat a sou fir d'Victoire vun Espanyol Barcelona gesuergt. Fir den FC Barcelona ass et déi éischt Defaite an engem offizielle Match während dëser Saison.Den Atlético Madrid muss sech mat 1:2 géint Sevilla geschloe ginn. D'Spectateuren hu laang missen op den éischte Goal waarden. Den Tabellenzweeten am Championnat konnt an der 73. Minutt duerch de Costa mat 1:0 a Féierung goen, mä bis zum Schluss konnte se dës Féierung net halen. An der 80. Minutt huet de Moya vuMadrid de Ball nämlech an den eegene Goal gesat an domadder op 1:1 gesat. Dat war awer net de leschte Goal. An der 88. Minutt huet de Correa Sevilla mat 2:1 a Féierung bruecht a sengem Veräin d'Victoire am Allersmatch geséchert.Valencia konnt sech mat 2:1 géint Deportivo Alavés behaapten.

FA Cup

Nom 0:0 am Allersmatch hat Chelsea an der 3. Ronn vum FA Cup och am Retourmatch Problemer géint den Zweetligist Norwich City. An der 53. Minutt war Norwich duerch e Goal vum Batshuayi a Féierung gaangen. Laang huet et duerno ausgesinn, wéi wann Chelsea géing eliminéiert ginn, ma an der 94. Minutt huet d'Equipe vum Conte dach nach de Goal fonnt. Den Jamal Lewis huet ausgeglach an Chelsea an d'Verlängerung gerett.An der Verlängerung gouf et kuriéis fir Chelsea. Fir d'éischt ass an der 117. Minutt de Perdo mat Giel-Rout an d'Kabinne geschéckt. Fënnef Minutte méi spéit krut e Gesellschaft vum Morata. De fréie Real-Profi hat Giel gesinn, well den Arbitter der Meenung war, de Morata hätt sech am Strofraum ze einfach fale gelooss. De Spiller vun Chelsea huet sech doriwwer därmoossen opgereegt, datt e mat Giel-Rout vum Terrain geflunn ass.D'Decisioun huet du missen am Eelefmeterschéisse falen. Hei war Chelsea besser, si gewanne mat 5:3 an entkommen nach eng Kéier der Blamage.Eng Ronn weider ass och nach Swansea a Wigan, déi Bournemouth eliminéiert hunn.