FLGym: Rythmo-Cats musse sech u Reegelen halen (18.01.2018) Déi Lëtzebuerger Turnfederatioun huet op d'Reprochë vun de Rythmo-Cats, déi jo der Meenung sinn, datt d'FLGym si lénks leie léisst, reagéiert.

Fakt ass, datt déi rhythmesch Sportgymnastik, iwwregens zanter 1984 olympesch, duerch déi international an déi europäesch Turn-Federatioun representéiert gëtt, an deemno hei zu Lëtzebuerg muss iwwert d'FLGym lafen. Déi Lëtzebuerger Turn-Federatioun huet fir d'Konschtturnen eng strukturéiert Kaderpolitik, déi op d'laang Siicht ausgeriicht ass. Dat muss och an der rhythmescher Sportgymnastik an déi Richtung goen. An der rhythmescher Sportgymnastik hätt ee wuel esou Strukturen opgesat, ma déi goufen awer ni vun engem CA validéiert a sinn nëmmen an eng Richtung gaangen, sou de Gilbert Falsetti, President vun der FLGym.Den Ament si 6 GR-Veräiner an der FLGym regruppéiert. 4 dovunner gi vun enger an därselwechter Famill geréiert. Fir déi Responsabel vun der FLGym eng ongesond Situatioun.D'Rythmo-Cats bedauere jo, datt d'FLGym hir Turnerinnen en vu vun de Youth Olympic Games erausmanövréiert huet, andeems si keng vun hinne fir de Qualifikatiounstournoi de 15. Februar zu Moskau zréckbehalen huet. Genee wéi am Turnen misst ee sech och an der rhythmescher Sportgymnastik u Qualifikatiounskritären halen. An do ass den Niveau de Moment vun de Gymnastinnen net héich genuch an dofir hätt ee keng Sportlerinne selektionéiert, sou de Gilbert Falsetti.Well d'Liza Lampolskaya dann elo op deem Qualifikatiounstournoi net ka fir Lëtzebuerg untrieden, soll si dann elo zu Moskau fir Moldawien un den Depart goen. Dat ass awer wuel mat der Inscriptioun eleng net esou einfach gedoen.Et wär Schued, wann esou talentéiert Gymnastinnen, wéi Elena Smirnova a Liza Iampolskaya, der FLGym géife verluer goen. Un der Turn-Federatioun an de Rythmo-Cats dat ze verhënneren.