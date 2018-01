© Screenshot

INTERVIEW: De Gilles Muller nom Match



De Gilles Muller verpasst de Sprong an d'Aachtelsfinalle vun den Australian Open. De Lëtzebuerger Sportler vum Joer huet um Margret Court, deem zweetgréisste Stadion zu Melbourne mat 7500 Spectateuren, a 4 Sätz mat 6:7, 6:4, 5:7 a 5:7 géint de Spuenier Pablo Carreño Busta verluer.

De Spuenier ass an der Weltranglëscht als Nummer 11, 17 Plaze besser klasséiert wéi de Lëtzebuerger Sportler vum Joer. De Gilles Muller huet an der Partie, déi 3 Stonnen an 18 Minutten gedauert huet, 40 Acë geschloen. An den decisive Momenter, hat de Spuenier seng Nerve besser am Grëff.

De Gilles Muller huet awer bewisen, dass hien no senger Blessur ëmmer besser a Form kënnt, och wann et um Freideg nach net duergaangen ass, fir e Spiller aus den Top15 ze klappen.2015 hat de Gilles Muller et bis an d'Aachtelsfinalle vun den Australian Open gepackt. 2018 ass an der 3. Ronn Schluss.

No 4 Méint Blessure léisst sech awer op déi Leeschtung fir de Rescht vun der Saison opbauen, de Gilles Muller:

De Gilles Muller ass zefridden



De Gilles Muller kënnt elo aus Australien nees zeréck an Europa. No 2 Wochen Paus geet et dann weider mat den Tournoien zu Sofia, Rotterdam an Marseille.

De Resumé vum Match

Gilles Muller verléiert am 3. Tour / Rep. Franky Hippert



© Screenshot

© Screenshot

The life of Pablo is a good one 💪🔥@pablocarreno91 punches his ticket into 4R d #Muller 7-6(4) 4-6 7-5 7-5.#AusOpen pic.twitter.com/QA6ekRD3lA — #AusOpen (@AustralianOpen) 19. Januar 2018

Am 1. Saz war d'Partie tëscht dem Carreño Busta, der Nummer 11 an der ATP-Weltranglëscht, an dem Gilles Muller, der Nummer 28 am ATP-Ranking, ganz ausgeglach. Beim Tëschestand vun 2:1 aus Siicht vum Gilles Muller hat de Lëtzebuerger ee Breakball, ma de Carreño Busta konnt dësen ofwieren an op 2:2 ausgläichen. Duerno konnte béid Spiller hire Service all Kéier duerchbréngen an esou ass et beim 6:6 an den Tiebreak gaangen. Hei ass et net esou gutt fir de Lëtzebuerger gelaf. De Gilles Muller loung séier hannen an hat beim Stand vu 4:6 zwee Sazbäll géint sech. De Spuenier konnt direkt den éischten notzen, fir den Tiebreak mat 7:4 ze gewannen an domadder den éischte Saz no knapp enger Stonn mat 7:6.Am 2. Saz ass dem Gilles Muller direkt am Ufank e Break gelongen. De Lëtzebuerger huet beim 40:30 seng zweet Chance, fir dem Spuenier de Service ofzehuelen, genotzt an ass mat 1:0 a Féierung gaangen. De Gilles Muller konnt duerno säin éischten Opschlag duerchbréngen an op 2:0 setzen. Beim Tëschestand vun 3:2 huet de Lëtzebuerger gewisen, wéi gutt säin Opschlag ass. Mat direkt 4 Acen huet hien op 4:2 gesat. Dëse Virsprong huet de Spiller vun der Spora sech net méi huele gelooss. De Lëtzebuerger huet beim Tëschestand vu 5:4 den éischte vun 3 Sazbäll genotzt, fir mat 6:4 no 34 Minutten de Sak am zweete Saz zouzemaachen an op 1:1 an de Sätz auszegläichen.Am 3. Saz huet et laang no engem Tiebreak ausgesinn, ma beim Stand vu 5:6 aus Siicht vum Gilles Muller huet de Lëtzebuerger et verpasst säi Service duerchzebréngen. Bei 40:15 hat de Muller d'Chance de Punkt ze maachen, ma konnt béid Chancen net notzen. Duerno ass et hin an hier gaangen, ier eng double Faute vum Lëtzebuerger fir e Sazball op Säit vum Carreño Busta gesuergt huet. De Spuenier huet sech dës Chance net entgoe gelooss an den 3. Saz no ronn 1 Stonn mat 7:5 zu senge Gonschten entscheet.Am 4. Saz konnt de Gilles Muller beim Stand vun 1:2 e Breakball géint sech ofwieren an de Punkt fir den 2:2 maachen. Bei 3:4 huet de Lëtzebuerger du säi Service awer missen ofginn an ass mat 3:5 a Réckstand geroden. De Muller huet awer d'Nerve behalen a konnt am Géigenzuch dem Spuenier de Service ofhuelen op 4:5 verkierzen an duerno säin Opschlag nees duerchbréngen. Domadder stoung et 5:5. De Carreño Busta huet dunn op 6:5 gesat. Dem Gilles Muller ass et dunn op en Neits net gelongen et an den Tiebreak ze packen. De Spuenier huet säin zweete Matchball genotzt a gewënnt de 4. Saz mat 7:5 an de Match mat 3:1 an de Sätz.