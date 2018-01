© Coque

Un der Spëtzt vum Verwaltungsrot steet de COSL-President André Hoffmann. Éischten Employé vum LIHPS ass de fréiere Schwëmmer Laurent Carnol. Fir de Frais de Fonctionnement si fir dëst Joer 400.000 Euro virgesinn, déi vum Staat iwwerholl ginn.

De LIHPS, de Luxembourg Institute for High Performance in Sports soll de Lëtzebuerger Héichleeschtungssportler d'Méiglechkeet ginn, alles hei am Land ze fannen, dat se brauchen, fir optimal betreit ze ginn. Dat geet vun den Trainingskonditiounen, iwwert de medezineschen, psychologeschen, a sportwëssenschaftleche Suivi. Dat ganzt soll op 3 Piliere baséieren. D'Coque spillt eng wichteg Roll, mat hirem High Performance Training an Recovery Center, wou d'Sportler mat hiren Trainer trainingsspezifeschen Know-How fannen, deen all eenzel Federatioun sech vläicht net leeschte kann. Genee esou wichteg am Sport ass jo och d'Regeneratioun an d'Recuperatioun, wou een dann am nationale Sportzenter um Kierchbierg alles fënnt. Ma och wat dat psychologescht ugeet, huet d'Coque, zesummen och zum Beispill mat der Struktur vum Gilles Muller e Support fir de mentale Beräich opgebaut. Wat dat sportwëssenschaftlecht ugeet, sollt an enger éischter Phase mat der Lunex, der privater Universitéit zu Déifferdeng zesummegeschafft ginn. Doraus gouf awer näischt, an elo gëtt an deem Beräich d'Cooperatioun mam LIH, dem Luxembourg Institue of Health gesicht. De sportmedezinesche Volet gëtt jo vun der Sportklinik zu Eech ofgedeckt, déi vum COSL de Label Centre Médical Olympique Luxembourgeois krut.



E Freideg war den LIHPS och am Radio Sport-Club um Radio en Thema. De President vum COSL André Hoffmann war den Invité.



Radio Sport-Club mam André Hoffmann



