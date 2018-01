De Christopher Martins bei engem Match vun de roude Léiwen. © pressphoto (Archiv)

An der franséischer Ligue 2 stoung de Christopher Martins e Freideg den Owend an der Partie FC Bourg-Péronnas géint Stade Reims déi 90 Minutten iwwer um Terrain. Duerch zwee Goler um Wupp vun der Partie, an der 74. an an der Nospillzäit, ka Reims awer déi 3 Punkte mat an d'Champagne huelen. Reims steet an der Tabell op der éischter Plaz, Bourg-Péronnas ass 19. an domat zweetleschten.An der 2. belscher Divisioun hu sech den Aurélien Joachim an den Tim Hall mat Lierse SK e Freideg 1:4 beim Cercle Brügge musse geschloe ginn. De Cercle war séier 2:0 vir (6. a 17. Minutt), an der 61. war et dunn den 2:1, ma zum Schluss huet just nach de Cercle getraff (73. an 82. Minutt). Den Aurélien Joachim war an der Startformatioun, den Tim Hall souz op der Bänk.An der "Eerste Divisi" an Holland stoung de Gerson Rodrigues net am Kader vun Telstar. Seng Equipe ka sech awer kloer 4:1 géint Eindhoven behaapten.