An do huet et laang gutt fir Berlin ausgesinn, well an der 46. Minutt konnt de Selke den 1:0 fir d'Hertha markéieren. An der 71. huet dunn awer de Kagawa fir d'Borusse getraff. Dobäi ass et och bliwwen, esou datt d'Partie mat engem Remis op en Enn gaangen ass.Ouni den Aubameyang, deen op en Neits aus disziplinaresche Grënn bei Dortmund gefeelt huet, war de BVB iwwer wäit Strecken einfach ze harmlos. Vun Ufank un derbäi waren de Pulisic an de Schürrle.Anscheinend plangt de BVB awer weider mam Aubameyang - de Wee zeréck an d'Equipe wier op, ma dofir misst ee sech professionell behuelen an och zouginn, an där enger oder anerer Situatioun ee Feeler gemaach ze hunn, esou de Sportdirekter Zorc virun der Partie. Dee sot och, et géif net wierklech eng Offer fir de Stiermer virleien ...TSG Hoffenheim - Bayer LeverkusenSC Freiburg - RB LeipzigBorussia Mönchengladbach - AugsburgMainz 05 - VfB StuttgartVfL Wolfsburg - Eintracht FrankfurtHamburger SV - Köln

An um Sonndeg spillen:



Bayern München - Werder Bremen

Schalke 04 - Hannover 96