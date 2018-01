Dëse Weekend sinn zu Éilereng d'Landesmeeschterschaften am Kickersport. Et ass jo eng Disziplin, wou d'Lëtzebuerger zur Weltspëtzt gehéieren.

X

Um Freideg waren d'Meeschterschaften am Dubbel. De Yannick Correia, dee 4 Mol Weltmeeschter am Dubbel gouf an déi aktuell Nummer 1 op der Welt ass, war de grousse Favorit. De 29 Joer ale Spiller koum mat sengem Partner Porfirio Dias awer just op déi 3. Plaz.





Gewonnen huet am Open Dubbel den Duo Carlos Da Silva a Steve Dias.

Déi talentéiert 22 Joer jonk Weltklassespillerin Cindy Da Fonte huet bei der Männerkonkurrenz matgemaach a koum mat hirem Partner op déi 9. Plaz.