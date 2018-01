Um 19. Spilldag an der Bundesliga huet Leipzig wichteg Punkten leien gelooss. E Samschdeg gouf et eng 1:2 Néierlag géint Freiburg. An der 66. Minutt konnt Leipzig duerch de Werner mat 1:0 a Féierung goen. Kuerz dorop hat Freiburg dunn duerch den Haberer a Koch de Match awer nach gedréint.Bayer Leverkusen huet sech zu Hoffenheim mat 4:1 behaapt an steet elo punktgläich mat Leipzig a Gladbach op der zweeter Plaz. Gladbach huet sech mat 2:0 géint Augsburg duerchgesat.An de weideren Partien wënnt Frankfurt 3:1 géint Wolfsburg, Stuttgart zitt mat 2:3 de Kierzeren géint Mainz an e Freiden hunn d'Hertha BSC an Dortmund 1:1 gläich gespillt.D'Resultater vum 19. Spilldag an der Iwwersiicht:TSH Hoffenheim -1:4 (0:1)0:1 (Bailey/43'), 0:2 (Baumgartlinger/52'), 0:3 (Alario/70'), 1:3 (Szalai/86'), 1:4 (Alario/93')- RB Leipzig 2:1 (0:1)0:1 (Werner/66'), 1:1 (Haberer/72'), 2:1 (Koch/76')- Augsburg 2:0 (1:0)1:0 (Ginter/10'), 2:0 (Hazard/90')- VfB Stuttgart 3:2 (1:1)0:1 (Quaison/20'), 1:1 (Muto/45'), 2:1 (Muto/55'), 3:1 (Holtmann/64'), 3:2 (Ginczek/91')VfL Wolfsburg -1:3 (0:2)0:1 (Haller/18'), 0:2 (Chandler/22'), 1:2 (Arnold/66'), 1:3 (Jovic/85')Hertha BSC - Borussia Dortmund 1:1 (0:0)0:1 (Selke/46'), 1:1 (Kagawa/71')Hamburger SV - Köln (18.30 Auer)E Sonndeg stinn nach 2 weider Partien um Programm. Bayern München huet Werder Bremen op Besuch a Schalke trëfft op Hannover.