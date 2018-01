D'Amicale Steesel huet ouni Problem mat 95:78 géint Bartreng gewonnen, d'Musel Pikes klappen den T71 111:89 an d'Etzella iwwerrennt Esch mat 91:64.

© Christophe Hochard

1. Amicale 33 1674 1339 335 18 2. Etzella 32 1620 1421 199 18 3. Basket Esch 31 1478 1370 108 18 4. T71 Diddeleng 28 1625 1572 53 18 5. Musel Pikes 27 1521 1478 43 18 6. Sparta 27 1471 1482 -11 18 7. AB Contern 24 1415 1586 -171 18

1. Arantia Fiels 36 1680 1354 326 18 2. Kordall Steelers 33 1728 1553 175 18 3. Telstar Hesper 29 1480 1375 105 18 4. BC Mess 28 1476 1398 78 18

E Sonndeg steet nach eng Partie um Programm. Hei huet d'Résidence Walfer nach de Racing op Besuch.Déi 6 Equippen fir den Titel-Playoff stoungen jo schon zwee Spilldeeg virun Schluss fest. Hei nach eng Kéier d'Iwwersiicht vun der Tabell nom leschte Spilldag:An der Nationale 2 huet d'Arantia Fiels 83:75 géint de BC Mess gewonnen, d'Kordall wannen knapp mat 91:89 géint Hesper, Zolwer iwwerrennt Schieren 120:86, Mondorf verléiert 92:101 géint de Grengewald a Bascharage zitt mat 89:91 de Kierzeren géint Miersch.Domat stinn d'Fiels, Kordall, Hesper an de BC Mess am Play-Down mat de 4 leschten Equippen an der Total League.