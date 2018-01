Sport: Am meeschte gelies

© afp

No 19 Spilldag steet Hamburg mat 15 Punkten op der zweetleschter Plaz an der Tabell. Um Wupp steet Köln mat 12 Punkten. Hamburg huet ee Punkt Réckstand op Bremen, op der Relegatioun,déi awer nach ee Match manner um Kont hunn. Op eng net-Ofstigsplaz sinn et 5 Punkte Retard.

De Gisdol souz zanter September 2016 op der Trainerbänk beim HSV.







Der Vorstand entschied nach der 0:2-Heimniederlage am Sonnabend gegen den Tabellenletzten 1. FC Köln in enger Abstimmung mit Sportdirektor Jens Todt, dass Trainer Markus Gisdol sowie die Co-Trainer Frank Fröhling und Frank Kaspari freigestellt werden: https://t.co/R4GHIJypoj pic.twitter.com/P1fDZ3xckj — Hamburger SV (@HSV) January 21, 2018

De Bernd Hollerbach soll den HSV elo virum Ofstig retten. Den Hollerbach war virdrun Trainer vun de Würzburger Kickers.