D'Gäscht vu Bremen hu sech vun Ufank un net verstoppt an hu couragéiert dogéint gehalen a si goufen an der 25. Minutt dofir belount. De Jérôme Gondorf ass vum Max Kruse an d'Déift geschéckt ginn, de Gondorf huet sech super vum Kimmich geléist a konnt sech eleng virum Ulreich presentéieren. Beim Schoss vum fréiere Spiller vun Darmstadt war den Ulreich nach drun, ma de Ball ass an de lénksen Eck gaangen. 1:0 fir Bremen an der Allianz-Arena.D'Reaktioun vun den Haushären huet awer net ganz laang op sech waarde gelooss. De Boateng huet de Ball héich an de Strofraum gespillt, do huet de Müller de Ball mat der Broscht ugeholl a Volley an de Goal geschoss. Mat dësem Resultat ass et an d'Paus gaangen.No der Paus huet de Rekordmeeschter dunn de Match besser ënner Kontroll gehat a konnt an der 63. Minutt eng éischte Kéier a Féierung goen. No engem Corner vum James Rodriguez huet de Lewandowski de Ball mam Kapp am Goal ënnerbruecht.Ma Bremen konnt nach eng Kéier ausgläichen, wann och mat Hëllef vu Bayern. No engem Corner huet de Süle de Ball onglécklech an den eegene Goal geschoss.Ma d'Haushären hunn déi richteg Äntwert fonnt an hunn direkt am Uschloss op 3:2 gestallt. De Müller huet de Ball an d'Mëtt geflankt, do ass de Lewandowski am héchste geklommen a konnt Bayern op een Neits mam Kapp a Féierung bréngen.An der 84. Minutt hu si dunn d'Entscheedung gesicht a fonnt. No enger flotter Virlag vum James huet de Müller op 4:2 gestallt.