Diddeleng wënnt bei den Hären, Rued wënnt bei den Dammen (21.01.2018) Nodeems et d'lescht Joer net duergaangen ass, konnt Diddeleng e Sonndeg d'Coupe Finall mat 3:0 géint Hueschtert/Foulscht gewannen a Rued feiert den 3. Titel.

Hären: Diddeleng léisst Hueschtert keng Chance a feiert de 6. Titel

© Franky Hippert

Diddeleng, déi lescht Joer d'Finall géint Ettelbréck verluer hunn, stoungen e Sonndeg fir déi 6. Kéier hannerteneen an der Finall vun der Coupe. Diddeleng ass opgelaf an der stäerkst-méiglecher Opstellung. Déi dräi Diddelenger sinn ënnert de 16 beschten aus dem Land. De Zoltan Fejer-Konnerth ass d'Nummer 1 aus dem Land, de Gilles Michely steet op der 4. Plaz an de Christian Kill ass d'Nummer 16 an der Verbandsranglëscht.Hueschtert huet et natierlech och mat hiren dräi stäerkste Spiller probéiert. Den Olivier Joannes ass d'Nummer 9 vum Land, hiren neie Spiller, den Tim Janssens steet op der 11. Plaz an den Diego Stordeur, deen a senger drëtter Saison zu Hueschtert ass, steet op der 27. Plaz.An der éischter Partie kruten d'Spectateuren an der Coque dunn direkt een éischte richteg gudde Match geliwwert. Den Tim Janssens hat et hei mam Zoltan Fejer-Konnerth ze dinn. Am éischte Saz war et eng ganz kloer Affär fir den Diddelenger, dee kaum Feeler gemaach huet. Am zweete Saz konnt de Belsch vun Hueschtert/Foulscht dunn awer selwer Drock opbauen, ma trotz allem hat den Diddelenger beim Stand vun 10:8 zwee Sazbäll, dës konnt de Janssens bei eegenem Opschlag awer ofwieren. Den drëtte Sazball bei 15:14 konnt de Fejer-Konnerth awer notzen, fir mat 2:0 a Féierung ze goen. Am leschte Saz huet de fréieren däitschen Nationalspiller dunn alles kloer gemaach an huet den drëtte Saz mat 11:2 fir sech entscheet.Dono war et dunn um Olivier Joannes. De Spiller vun Hueschtert/Foulscht konnt am Championnat géint de Gilles Michely an de Fejer-Konnerth gewannen an elo stoung hien och ënner Drock an dëser Partie géint de Gilles Michely. De 4-fache Landesmeeschter huet de Belsch awer komplett dominéiert. Hien huet de Joannes guer net an d'Partie komme gelooss an huet hien ëmmer erëm op der Virhand gehalen an esou huet hien dem Joannes seng geféierlech Réckhand aus dem Spill geholl. Um Enn wënnt de Michely kloer 3:0 an esou war Diddeleng dem Titel elo ganz no.De Christian Kill konnt d'Partie elo entscheeden, dat géint den Diego Stordeur. An d'Form huet gestëmmt beim Diddelenger. Hie konnt den éischte Saz kloer mat 11:4 dominéieren. Och an den uschléissende Sätz huet den Diego Stordeur et net fäerdeg bruecht, fir dem Christian Kill ee Saz ewech ze huelen, esou wënnt de Christian Kill de Match an Diddeleng domat och d'Coupe an dat ouni een eenzege Saz ofzeginn.

Dammen: Drëtten Titel fir Rued

© Franky Hippert

D'Danielle Konsbruck a Rued hunn den Damme vun Nidderkäerjeng keng Chance gelooss. © Val Wagner

Bei den Damme war et déi 4. Oplag vun der Finall tëscht Bascharage an dem Titelverdeedeger Rued. Rued huet sech am Géigendeel zu der leschter Saison nach mam Tessy Gonderinger verstäerkt. Esou hu si am Danielle Konsbruck, Tessy Gonderinger a mam Annick Stammet gespillt, als véiert Spillerin war d'Vinita Schlink dobäi. Fir Bascharage war et vun Ufank u schwéier, dat well een an der Coupe nëmmen eng transferéiert Spillerin duerf asetzen an esou hu si missen op d'Ely-Roberta Dragonu verzichten. Deemno hu si mam Egle Tamasauskaite, mam Lena Grein, wat vun Diddeleng komm ass a mam Cindy Fickinger gespillt.D'Egle Tamasauskaite ass net gutt an d'Partie komm an huet déi éischt zwee Sätz un d'Tessy Gonderinger missen ofginn, konnt uschléissend awer den drëtte Saz mat 11:9 fir sech entscheeden. Am véierte Saz war et dunn awer en 11:2 fir d'Tessy Gonderinger, domat stoung et 1:0 fir Rued.An der zweeter Partie war et dunn d'Nummer 1 vu Rued, d'Danielle Konsbruck, wat et mam jonke Lena Grein, wat vun Diddeleng op Nidderkäerjeng gewiesselt ass, ze di krut. D'Danielle Konsbruck hat awer vun Ufank un d'Partie am Grëff, d'Lena Grein hat zu kengem Zäitpunkt vun der Partie eng Chance géint d'Lëtzebuerger Nationalspillerin an d'Danielle Konsbruck huet dunn den zweete Matchball genotzt, fir d'Partie mat 3:0 ze gewannen a Rued mat 2:0 a Féierung ze bréngen.Elo huet et ganz schlecht ausgesi fir Nidderkäerjeng, dat well dem Cindy Fickinger, dat d'Nummer 1083 aus dem Land ass, d'Annick Stammet géigeniwwer stoung, d'Nummer 107 aus dem Land. Ewéi erwaart huet d'Annick Stammet d'Partie 3:0 gewonnen an esou wënnt Rued dës Finall ganz kloer mat 3:0.