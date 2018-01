Gregor Payet wënnt Finall (21.01.2018) An der Coque war e Sonndeg déi 6. Editioun vum Aquathlon, organiséiert vun der FLTRi.

D’Proximitéit vum 50 Metertrainingsbaseng an der Arena spillt der Triathlonsfederatioun an d’Kaarten. Et gëtt soss just nach an engem westeuropäesche Land, en Aquathlon organiséiert, dat bewierkt, dass dës Kompetitioun international staark besat ass. An trotzdeem huet de Gregor Payet, deen an Zukunft fir d’Lëtzebuerger Federatioun wäert untrieden, d’Konschtstéck fäerdeg bruecht, fir d’Finall ze gewannen. Als Éischten ass den Athlet aus dem Waasser geklommen an huet sech, am Géigesaz zu senge Konkurrenten, net an de Lafschong, ma buerféiss op déi 1.000 Meter lancéiert.Bei den Dammen hate sech mam Eva Daniels a mam Pia Wiltgen zwou lëtzebuergesch Triathletinne fir d’Finall qualifizéiert. D’Eva Daniels huet mat enger 4. Plaz de Podium nëmme ganz knapp verpasst. Fir déi 16 järeg Athletin steet de Spaass am Virdergrond.Och vill Kanner hu Spaass um Aquathlon an um Triathlon . Am Nowuessberäich ass eng positiv Entwécklung festzestellen.