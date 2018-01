© afp

E Sonndeg war et eng ganz staark Virstellung vun den Jacksonville Jaguars, ma d'Patriots hunn ugefouert vum legendären Tom Brady op een Neits am leschte Véierel d'Partie gedréint a stinn domat op een Neits am Super Bowl an d'Missioun Titelverdeedegung lieft weider. Fir den Tom Brady an den Headcoach Bill Bellichick wäert et de 4. Februar den 8. Super Bowl ginn. An der zweeter PArtie, wou et ëm d'NFC Championship gaangen ass, konnten d'Viking zwar a Féierung goen, ma duerno kruten déi kee Fouss méi op de Buedem awer goufe vun den Eagles a Grond a Buedem gespillt. Si wannen um Enn mat 38 zu 7 an domat sti béid Numer 1 Seed-Equippen am Super Bowl, dat heescht déi bescht Equipe aus der NFC an déi bescht Equipe aus der AFC.

AFC: The "GOAT" féiert d'Patriots an de Super Bowl

© afp

De Quarterback Blake Bortles vun den Jacksonville Jaguars. © afp

Am AFC-Championship Game haten d'New England Patriots et mat enger vun de beschte Defensen aus der NFL ze dinn, méi genau mat den Jacksonville Jaguars. D'Patriots, déi vum Star-Quarterback Tom Brady ugefouert goufen, waren an dëser Partie héich favoriséiert.D'Partie huet och relativ gutt ugefaange fir den Titelverdeedeger, direkt am éischten Drive konnt si duerch ee Field Goal vum Gostkowski mat 3:0 a Féierung goen. Ma uschléissend sinn d'Jaguars op den Terrain komm an déi hunn emol esou richteg opgedréint. Mat enger gudder Mëschung vu Päss a Leef hunn d'Jaguars fir Kappzerbrieches bei de Patriots gesuergt an op déi Manéier konnt si och mat engem Touchdown mat 7:3 a Féierung goen.Uschléissend koum nees déi staark Defense vun den Jaguars op den Terrain an déi hunn d'Offense vun de Patriots gestoppt, esou dass si op een Neits a Ballbesëtz komm sinn. Hei konnte si erëm iwwerzeegen an duerch de Leonard Fournette, de Rookie-Runningback een Touchdown realiséieren, fir mat 14 zu 3 a Féierung ze goen.Kuerz virun der Paus koumen d'Patriots mam Tom Brady awer nach eng Kéier op den Terrainan hei stoungen d'Jaguars sech selwer am Wee, well si hunn duerch zwee Fouls, ee perséinlecht Foul an eng Pass Interference, d'Patriots ganz no un d'Endzone bruecht an do hat den James White keng Problemer, fir eranzelafen, fir op 10:14 ze verkierzen.No der Paus ass ee Spiller vun de Patriots net mat aus der Vestiaire komm an zwar de Star-Tight End Rob Gronkowski, dee mam Kapp mat engem Defense-Spiller vun den Jaguars zesummegestouss war. D'Jaguars kruten zum Ufank vun der zweeter Hallschent de Ball an hunn dësen Drive mat engem Field Goal iwwer 54 Yards ofgeschloss, esou stoung et 17:10 fir d'Jaguars.Am weidere Verlaf vum drëtte Véierel hunn d'Jaguars et ëmmer erëm fäerdeg bruecht den Tom Brady a seng Offense no nëmmen dräi bis 6 Versich nees vum Terrain ze schécken a si zum punten ze zwéngen. Virum Schlussvéierel haten d'Jaguars also eng Avance vu 7 Punkten an zudeem stounge si och nees kuerz virun der Endzone vun den New England Patriots. Hei ass awer nëmmen ee Field Goal draus ginn.Duerno dunn eng ganz batter Aktioun fir d'New England Patriots. Bei engem Trick-Spillzuch hat de Lewis eigentlech schonns vill Yards gemaach ewéi hie getackled ginn ass an deen Ament huet hien de Ball verluer. Duerch de Fumble koumen d'Jaguars nees a Ballbesëtz, dat mat 13 Minutte Rëscht op der Auer an 10 Minutte Virsprong.Dëse Ball hu si awer direkt erëm missen ofginn an et ass gewosst, dass d'Patriots, virun allem den Tom Brady am leschte Véierel nach eng Kéier richteg kënne Gas ginn, ewéi am Super Bowl am leschte Joer, wou 28:3 hanne waren. Esou hu si séier de Wee an d'Endzone fonnt an den Tom Brady huet eng Pass op den Danny Amendola gespillt, dee mat engem Touchdown op 17:20 verkierze konnt.Jaguars hunn de Ball op een Neits séier missen ofginn an do ass d'Legend, den Tom Brady erëm op den Terrain komm an deen huet Pass fir Pass un de Ball bruecht an huet ronn 3 Minutte viru Schluss den Danny Amendola an der géignerescher Endzone fonnt an domat sin d'Patriots mat 24 op 20 a Féierung gaangen.El stoung déi jonk Equipe vun den Jaguars ënner Drock. An de Blake Bortles a seng Offense hunn dat gutt gemaach, séier hu si de Wee an d'Hallschent vun de Patriots fonnt. Ma bei der entscheedender Pass huet de Gilmore opgepasst an hien huet d'Pass geblockt.Domat hunn d'Patriots just nach d'Zäit missen eroflafe loossen, fir d'Partie um Enn mat 24:20 ze gewannen.

NFC: D'Eagles iwwerrennen d'Vikings a stinn am Super Bowl

© afp

Am NFC Championship Gema hunn d'Vikings direkt gewisen, firwat si d'Qualitéit hunn, fir an dësem Championship Game ze stoen. Mat flotte Lafspillzich a gutt getimte Passen hunn d'Vikings sech séier iwwer de ganzen Terrain gespillt. 25 Yards virun der Endzone huet dunn de Case Keenum, de Quarterback vun de Vikings, deen eigentlech nëmmen den zweete Quarterback ass hannert dem Sam Bradford, de Kyle Rudolph an der Endzone fonnt fir ee fréien Touchdown.Den éischte Spillzuch vun den Eagles war net esou villverspriechend. Nodeems de Burton bei engem versichte Catch den zweete Fouss net an d'Feld krut, hu si mat engem Punt de Ball missen ofginn.Ma dono gouf et ee richtegt Big Play vun der Eagles Defense, esou genannte Pick-6. De Case Keenum huet eng vill ze kuerz Pass gespillt, dat och well hien ënner Drock gesat gouf an dee Ball konnt de Robinson offänken an hie konnt mam Ball an d'Endzone vun de Vikings lafen. Den uschléissende Kick war och gutt, esou dass et 7:7 stoung.Den Nick Foles an d'Offense vun den Eagles hunn um Enn vum éischte Véierel ganz gutt agéiert. Ëmmer erëm staark Leef vum Jay Ajayi a kuerz Päss op de Zack Ertz. Direkt zum Ufank vum zweete Véierel stoungen d'Eagles du kuerz virun der Endzone an do huet de Foles de Ball un den zweete Runningback, de LeGarrette Blount, deen d'lescht Joer nach bei de Patriots war, ginn an deen huet sech bis an d'Endzone duerchgetankt an domat d'Eagles a Féierung bruecht.4 Minutte virun der Paus gouf et dunn dat nächst Big Play vun der Eagles Defense. De Vikings-Quarterback Case Keenum huet de Ball verluecht, als ee Fumble an de Chris Long konnt sech op de Ball geheien an domat erëm Ballbesëtz fir d'Eagles an erëm keng Punkte fir d'Vikings.An dee Fumble sollt de Vikings nach ganz vill wéidoen, well den Nick Foles huet dat äiskal ausgenotzt an huet eng wahnsinneg Pass iwwer 53 Yards op den Jeffery geheit, deen ee weideren Touchdown realiséiere konnt. Domat stoung et 21:7 fir d'Eagles.Ma nach war d'Hallschent net eriwwer. D'Vikings hunn de Ball nach eng Kéier missen ofginn an esou ass d'Eagles-Offense ëm den Nick Foles nach eng Kéier op den Terrain komm. Dëst hu si och äiskal ausgenotzt a per Field Goal op 24:7 erhéicht.No der Paus hunn d'Eagles do weider gemaach, wou se an der éischter Hallschent opgehalen hunn. An der Defense hu si de Case Keenum a seng Receivere komplett aus dem Spill geholl, fir esou an de Ballbesëtz ze kommen. Eemol am Ballbesëtz waren d'Eagles an der Nuecht op e Méindeg einfach immens staark a si hu kaum Feeler gemaach. Mat engem Trickspillzuch, een esou genannte Flea Flicker, hu si ee weideren Touchdown markéiert. Dat heescht de Foles huet de Ball ofginn, krut en dunn zeréck gepasst an de Quarterback, deen de blesséierte Carson Wentz ersetzt, huet eng Pass iwwer 41 Yards op den Torrey Smith gespillt, dee mam Ball an d'Endzone lafe konnt. Domat stoung et 31 zu 7 fir d'Eagles.An der Mëtt vum drëtte Véierel haten d'Vikings d'Chance duerch een Touchdown d'Spill erëm méi oppen ze gestalten an esou hu si hire 4. Versuch ausgespillt. Bei der Pass vum Keenum an d'Endzone op de Star-Receiver Adam Thielen hat de Ball tëschenduerch de Buedem beréiert, esou dass et op een Neits keng Punkte gouf an an engems deen nächste Ballverloscht.D'Eagles hu weider dat gemaach, wat se de ganze Match esou gutt gemaach hunn an dat war séier vill Yards hannert sech bréngen, dat duerch wonnerbar Passe vum Nick Foles. Am Ufank vum drëtte Véierel huet de Foles du seng drëtt Touchdown-Pass vun der Partie geheit, déi Kéier erëm op den Jeffery, esou dass si hir Féierung weider op 38:7 ausgebaut hunn an dat war och mat eng Virentscheedung an dëser Partie.Ronn 6 Minutte viru Schluss war d'Partie dunn och wierklech entscheet, dat well no enger Pass vum Case Keenum den Adam Thielen de Ball net richteg fänke konnt an esou ass de Ball an den Hänn vum Graham gelant. Also eng weider Interception an ee weider Big Play vun der Eagles Defense.Duerch dës méi ewéi iwwerzeegend vu virun allem dem Nick Foles an der Eagles Defense sti si méi ewéi verdéngt am Super Bowl, wou si géint den Tom Brady an de Bill Bellichick mussen untrieden.