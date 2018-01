Mam Tornado Lëtzebuerg an dem IHC Befort huet Lëtzebuerg zwéin Äishockeyveräiner, déi allebéid an engem auslännesche Championnat evoluéieren.

Tornado Lëtzebuerg mat ze wéineg Äiszäit (22.01.2018)

Beefort ass an der 1. belscher Divisioun ageschriwwen, iwwerdeems den Tornado an der 3. franséischer Divisioun doheem ass. D'Equipe vun der Kockelscheier, déi am Grupp B ganz uewe matspillt, bedauert, datt si nëmmen 2 Mol an der Woch trainéiere kann. Dat geet net duer wann een den Opstig an déi 2. Divisioun viséiert.

Et ass schonn impressionnant, wéi vill Kilometer den Tornado an enger Saison erofspulle muss. A 7 Auswäertsmatcher kënnt de Club vun der Kockelscheier op 5.584 Kilometer Aller-Retour.

Déi noosten Destinatioun ass Reims, dat wäitsten Deplacement ass Caen. Soss geet et nach op, Garges, Courbevoie, Asnières a Cergy, alles an der Ëmgéigend vu Paräis, an op Amiens. Dat mécht eng Moyenne vu ronn 800 Kilometer pro Match.

Den Tornado beschwéiert sech awer net iwwert déi wäit Deplacementer, ma éischter iwwer déi wéineg Äiszäit op der Kockelscheier. Virun allem, aus wéi engen Uursaachen och ëmmer, d'Äispist 1 net däerf fir den Training benotzt gin. Den Tornado huet pro Woch just 2 Trainingsunitéiten, dat ass e kloren Desavantage par Rapport zu senge franséische Géigner, déi 3 bis 4 Mol an der Woch trainéieren.

E Samschden huet den Tornado mat enger deziméierter Equipe mat 3-6 zu Reims verluer, behält awer nach an deenen 2 leschten Deplacementer op Garges an Amiens seng Chancen op de Play-Off, fir ëm den Opstig an déi 2. Divisioun matzespillen.

Ëm den Nowuess brauch sech den Tornado keng Suergen ze maachen. Au contraire de Club vun der Kockelscheier muss souguer jonk Interessenten refuséieren, well en a punkto Äiszäit u seng Limitte stéisst. D’Nowuessequippen, déi ënnert dem Numm Husky regruppéiert sinn, zielen den Ament ëm déi 180 Lizenzen a sinn och all am franséische Championnat ageschriwwen.

Déi zwee lescht Matcher am Grupp B vun der 3. franséischer Divisioun, de 27. Januar zu Garges an de 17. Februar zu Amiens, decidéieren op den Tornado am Play-Off mat dobäi ass.