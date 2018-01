© AFP

Am éischten an am zweeten Duerchgang war de Marcel Hirscher dee Séiersten, ma dës Victoire huet awer e klenge battere Bäigeschmaach.Op Plaz zwee koum nämlech den Henrik Kristofferson aus Norwegen. Ma wéi hien déi zweete Kéier d'Streck erofgefuer ass, hu verschidde Spectateuren zu Schladming Schnéibäll op den Norweeger geworf. Och wann hien net getraff gouf, huet hien dat irritéiert an hien huet sech direkt, nodeem hien duerch d'Zil gefuer ass, beschwéiert. Hei ware wuel verschidden Éisträichesch Fans e bëssen iwwermotivéiert a wollten op onfair Aart a Weis hire Landsmann Marcel Hirscher, deen um Schluss knapp 0,39 Sekonnen Avance hat, ënnerstëtzen.Op d'Plaz Dräi koum de Schwäizer Daniel Yule, deen 2,13 Sekonne nom Vainqueur an d'Zil koum.Mat dëser Victoire huet den Éisträicher elo 54 Weltcup-Victoiren a steet domadder elo, zesumme mam Hermann Maier, op der Plaz 2 vun der éiweger Beschtelëscht. Op Plaz 1 steet den Schwed Ingemar Stenmark, deen a senger Karriär ganzer 86 Mol gewanne konnt.