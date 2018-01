An der Divisioun A treffen am éischte Grupp Däitschland, Frankräich an Holland openeen, Spuenien kritt et mat Kroatien an England ze dinn.

Et ass dat en neit Format vun der UEFA, an déi 55 Verbänn déi an der UEFA vertruede sinn, ginn op 4 Gruppen opgedeelt.



Lëtzebuerg wäert et an der Divisioun D mat 15 weidere méi klengen Natiounen ze di kréien. Geloust gi 4 Gruppen zu jee 4 Länner.



D’Gruppen-Éischt spillen dann eng Hallef-, respektiv eng Finall, a ween dës an der Divisioun D gewënnt, huet en Direkt-Ticket fir d‘Europameeschterschaft 2020 sécher.



D’FLF-Formatioun ass vun deene 16 klengsten europäeschen Equippen als zweet-bescht hannert Mazedonien klasséiert.



Gespillt ginn d’Gruppematcher dann tëscht September a November dëst Joer.



Den eegene Usproch ass, fir sech wa méiglech als Gruppenéischten och fir de Playoff ze qualifizéieren.



Ganz wäit gekuckt, a souguer vläicht gedreemt, gëtt nämlech un de Gewënner vun dëser 4. Divisioun och en Ticket fir d'Europameeschterschaft 2020 verdeelt.



Als éischt muss een awer mol Enn des Joers vu September bis November an der Gruppephase d'Iwwerhand behalen, wat mat Wäissrussland, Moldawien a San Marino net all ze einfach gëtt, sou den Nationaltrainer Luc Holtz nom Tirage.





Den Nationaltrainer Luc Holtz



Den Nationaltrainer Luc Holtz



D'Wäissrussen kennt een an Tëschenzäit richteg gutt an och wann et komplizéiert gëtt, ass et bei wäitem net onméiglech, fir se ze klappen.Den Usproch vum Luc Holtz a vun der ganzer Equipe ass et, fir Gruppenéischten ze ginn.

⏰ 30 minutes to go until the first ever UEFA #NationsLeague draw 😀



Here's what you need to know about this brand new competition 📽️ pic.twitter.com/klw43XPDyp — UEFA (@UEFA) January 24, 2018

Divisioun D

AndorraKasachstanLettlandGeorgienSan MarinoMoldawienLëtzebuergWäissrusslandKosovoMaltaFäröer InselenAserbaidschanGibraltarLichtensteinArmenienMazedonien

Divisioun C

IsraelAlbanienSchottlandEstlandFinnlandGriechenlandUngarnZypernBulgarienNorwegenSlowenienLitauenMontenegroSerbienRumänien

Divisioun B



TschechienUkrainSlowakeiTierkeiSchwedenRusslandNord IrlandBosnien an HerzegowinaÉisträichDänemarkIrlandWales

Divisioun A

The official result of the #NationsLeague draw! ✅ pic.twitter.com/H1fPteK7M1 — UEFA Nations League (@UEFAEURO) January 24, 2018

HollandFrankräichDäitschlandIslandSchwäizBelschPolenItalienPortugalKroatienEnglandSpuenien