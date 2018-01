© afp

📸GALERÍA | Aquí podéis disfrutar de algunas de las mejores imágenes que nos ha dejado esta clasificación histórica del Leganés en el Bernabéu. (1-2) #RealMadridLeganés #CopaDelRey #EnLeganésLosSueñosSeCumplen pic.twitter.com/HniI4wCscN — C.D. Leganés (@CDLeganes) 24. Januar 2018

waren et déi lescht 8 Matcher vun der 16tels Finale an der Coupe de France. Metz konnt sech do bei Tours duerchsetzen, datt awer eréischt no Eelefmeterschéissen, nodeem et no 120 Minutten nach 0:0 stoung. Dëst sollt awer éischter net den Dag vun de Feldspiller sinn, well vun 9 Eelefmeter, déi geschoss goufen, sinn der grad emol 3 eragaangen. Ënnert de Spiller, déi dolaanscht geschoss hunn, war och de Chris Philipps. Dofir hu seng Teamkomeroden Cafu a Poblete awer getraff, den Devaux fir Tours.Och Biesheim géint Grenoble an Troyes géint St. Etienne si vum Punkt entscheet ginn. A béide Fäll stoung et no 90 Minutten 1:1, tëscht Biesheim an Grenoble esouguer no 120 Minutten 2:2. Ma am Eelefmeterschéisse konnte sech Grenoble an Troyes duerchsetzen.Dofir goufen déi aner Matcher awer no 90 Minutten ofgepaff: Montpellier a Lorient trenne sech 4:3, 4:2 stoung um Schluss tëscht dem PSG a Guingamp a Saint Lo verléiert doheem 1:2 géint Les Herbiers.Am Topmatch tëscht Monaco an Lyon war et och no 90 Minutte gedoen. Monaco konnt no 13 Minutten duerch de Jovetic a Féierung goen, ma den Traore huet no 21 Minutten ausgeglach a 4 Minutte méi spéit trefft de Sidibe an den eegene Goal, esou dat Lyon mat enger 2:1 Féierung an d'Paus gaangen ass. Den Diaz huet no 55 Minutten nach op 2:1 erhéicht, ma no 71 Minutten huet de Rony Lopes de Match nach eng Kéier interessant gemaach. Ma et sollt beim 3:2 fir Lyon bleiwen, déi domadder als lescht Equipe sech fir d'Aachtelsfinalle konnte qualifizéieren.An derware béid Lëtzebuerger Trainer am Asaz, ma de Match vu Kaiserslautern zu Darmstadt gouf wéinst engem Malaise vum Jeff Strasser ofgebrach. De Jeff Saibene dogéint huet sech misse mat engem 0:0 géint Greuther Fürth zefridde ginn.Méi Informatiounen iwwer den Zoustand vum Jeff Strasser fannt dir hei:Heidenheim huet dogéint 2:0 géint Braunschweig gewonnen an d'Fortuna aus Düsseldorf wënnt 2:1 géint Aue an iwwerhëlt d'Tabellespëtzt.Anka sech Lazio Roum 3:0 géint Udinese Calcio duerchsetzen an Sampdoria Genua spillt 1:1 mam AS Roum.Amka sech Arsenal London 2:1 am Derby géint Chelsea duerchsetzen. Chelsea war no 7 Minutten duerch den Hazard a Féierung gaangen an och den zweete Goal, no 12 Minutten, ass duerch e Spiller vun Chelsea gefall, ma de Rüdiger hat awer sengem eegene Keeper keng Chance gelooss. Den entscheedende Goal huet de Xhaka an no enger Stonn geschoss.An derkonnt sech Valencia bei Deportiva Alaves duerchsetzen. Am Allersmatch hate si nach 1:2 verluer am Réckmatch stoung et no 90 Minutten 2:1. Esou huet d'Verlängerung, an esou guer d'Eelefmeterschéisse missten iwwer de Gewënner entscheeden. Do haten d'Spiller vun de Gäscht aus Valencia déi besser Nerven an hunn 3 vun hire 4 Versich markéiert, 2 vu 5 dogéint war et fir Alaves.Méi spéit am Owend huet Real Madrid doheem géint Leganes, aktuell den 13. an der spuenescher Liga, gespillt. An Allersmatch konnt de Star-Ensemble knapp mat 1:0 gewannen. Doheem dogéint gouf et fir déi Kinneklech eng 1:2 Néierlag, dat nodem den Eraso no 31 Minutten d'Gäscht a Féierung bruecht hat. De Benzema konnt kuerz nom Säiteweissel awer nach ausgläichen ma de Goal vum Gabriel an der 55. Minutt huet de Match dunn decidéiert a Real Madrid muss d'Copa del Rey fir dës Saison aus hirer Wonschlëscht sträichen.war nach eng Halleffinall vum Liga-Pokal a Portugal. Nodeems sech en Dënschdeg schonns Setubal fir d'Finall qualifizéiere konnt, war e Mëttwoch déi zweet Halleffinall tëscht Sporting Lissabon an dem FC Porto. Während der regulärer Spillzäit konnt keng vu béiden Equippen ee Goal markéieren, esou dass d'Entscheedung am Eelefmeterschéissen huet misse falen. Hei war et eng spannend Affär, well béid Equippe vun den éischte 5 Eelefmeter der nëmmen dräi eraschéisse konnten. De 6. Eelefmeter vu Porto huet de Brahimi dunn un de Potto geschoss an de Bryan Ruiz huet du fir Sporting markéiert, esou dass si an der Finall op Setubal treffen.