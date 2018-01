De fréiere franséischen Nationalspiller soll eisen Informatiounen no e Kontrakt vu 6 Méint an der Cité du Fer ënnerschreiwen.

© AFP-Archiv

De fréiere Champions-League-Gewënner hat déi lescht Woche scho beim Veräin vum President Fabrizio Bei trainéiert.







De Malouda gëtt e Freideg den Owend offiziell presentéiert.





Am September huet de Malouda iwwregens e Restaurant an der Rue Chimay an der Stad opgemaach.