An 2 Woche fänken d'Olympesch Wanterspiller zu Pyeongchang un. Aus Lëtzebuerger Siicht ass mam Matthieu Osch just 1 Athlet derbäi.

© pressphoto (Archiv)

De Kari Peters huet am Laanglaf keng Chance méi, fir sech ze qualifizéieren an och de Jeff Bauer am Skeleton ass net a Südkorea mat derbäi. Engersäits krut hie vum internationale Skeleton-Verband keng Plaz, fir no ze réckelen, an anersäits huet hie bis haut nach kee Lëtzebuerger Pass.