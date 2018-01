© afp

An derhuet den FC Barcelona de Retourmatch géint Espanyol Barcelona mat 2:0 gewonnen, domadder huet een den Aller vergiess gemaach an de Leader aus der Primera Division steet an der Halleffinall.An der 9. Minutt konnt de Suarez den 1:0 markéieren. An der 25. Minutt huet de Messi op 2:0 erhéicht. An den zweete 45 Minutten ass kee Goal méi gefall.Säin Debut fir Barça huet de Philippe Coutinho gefeiert. De Brasilianer, deen Ufank Januar vu Liverpool op Barcelona gewiesselt war, gouf an der 68. Minutt agewiesselt.An dersteet Stroossbuerg an der Aachtelsfinall. Si konnte sech en Donneschdeg den Owend mat 2:1 géint Lille duerchsetzen. An der 31. Minutt konnten d'Haushäre mat 1:0 duerch den Da Costa a Féierung goen. No der Paus huet de Saadi op 2:0 erhéicht. An der 54. Minutt ass de Gäscht eng Reaktioun gelongen, de Bissouma konnt op 1:2 verkierzen. Ma der Equipe vum Gerard Lopez ass kee weidere Goal méi gelongen, sou dass ee mat 1:2 verléiert an an der Coupe de France eliminéiert ass.Metz (L1) - Caen (L1)

Montpellier (L1) - Lyon (L1)

Bourg-en-Bresse (L2) - Marseille (L1)

Sochaux (L2) - Paris SG (L1)

Lens (L2) - Troyes (L1)

Chambly (N1) - Granville (N2)

Auxerre (L2) - Les Herbiers (N1)

Grenoble (N1) - Strasbourg (L1)