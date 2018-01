© afp

Hei krut de Roger Federer et mam jonke Koreaner Hyeon Chung ze dinn. De Schwäizer war ganz gutt an d'Partie gestart a konnt sech direkt am éischte Jeu dräi Breakball erausspillen an den drëtten huet hien dunn och genotzt, fir schonns fréi a Féierung ze goen. Dëst huet dem Schwäizer direkt Confiance ginn, fir nach zwee weider Breaks am éischte Saz ze realiséieren. Bei Opschlag Chung huet de Federer du säi 5. Sazball genotzt, fir den 1. Saz mat 6:1 ze gewannen.



Och am zweete Saz huet de Federer weider dominéiert. Wann den Chung nach säin éischt Opschlagspill duerchbrénge konnt, esou konnt de Federer den Chung a sengem zweeten Opschlagspill direkt nees breaken, fir sech nees eng komfortbale Féierung erauszespillen. Beim Stand vu 4:1 fir de Federer am zweete Saz huet de Koreaner ee Medical Timeout geholl, fir sech um Fouss behandelen ze loossen.



Beim Stand vun 2:5 aus Siicht vum Chung, huet dësen dunn de Match opginn an domat steet de Roger Federer an der Finall vun den Australian Open 2018.







Hyeon Chung has retired from the match.



Roger Federer is into the #AusOpen 2018 final. pic.twitter.com/m1crvYFCdA — #AusOpen (@AustralianOpen) 26. Januar 2018

En Iwwerbléck op d'Finallen:

"On the court, he's a winner. You can see it on the way he behaves on the court. He's there to win and not just to be there."@rogerfederer knows he will have his hands full with Marin Cilic.#AusOpen pic.twitter.com/P6rGWkOKSG — #AusOpen (@AustralianOpen) 26. Januar 2018

"I think it's exciting because we're both playing for the No. 1 ranking. Whoever wins on Saturday will be on the top of the rankings, which I think is a cool storyline."#Wozniacki on facing #Halep in the #AusOpen final 🎾 pic.twitter.com/eciLuKqFUY — #AusOpen (@AustralianOpen) 25. Januar 2018

The men's doubles final is set. First-time finalists Juan Sebastian Cabal and Robert Farah will face Oliver Marach and Mate Pavic, who are unbeaten in 2018.



Catch up with our men's doubles wrap: https://t.co/3F2dshtd9x#AusOpen pic.twitter.com/NDuQqvtIKn — #AusOpen (@AustralianOpen) 25. Januar 2018

Lénks d'Timea Babos aus Ungarn, riets d'Kristina Mladenovic aus Frankräich. © afp

Bei denstoung e Freideg schonns den éischte Finalist fest an zwar de Marin Cilic aus Kroatien. D'Nummer 6 vun der Welt konnt sech an der Halleffinall géint de Kyle Edmund behaapten. De Kroat stoung schonns an zwou Grand Slam-Finallen, 2014 bei de US Open huet hien dës esouguer gewonnen an 2017 stoung hien zu Wimbledon an der Finall, dës huet hien allerdéngs verluer. Deemno ass et déi drëtt Finall fir den 1,98 grousse Spiller. E Samschdeg huet de Roger Federer jo dann och d'Finall perfekt gemaach. De Schwäizer war schonn ee gutt Stéck méi erfollegräich ewéi de Kroat. Eleng 5 mol konnt hien d'Australian Open schonns gewannen, dat 2004, 2006, 2007, 2010 an 2017. Am Ganze kënnt hien op 19 Grand Slam-Titelen an ass domat de grousse Favorit op den Titel. Mat engem weider Gewënn kéint hie mam Novak Djokovic gläich zéien, deen d'Australian Open ganzer 6 mol gewanne konnt.Bei denhunn déi zwou héchstplacéiert Spillerinnen et an d'Finall gepackt, deemno spillen an der Finall mam Simona Halep a mam Caroline Wozniacki, d'Nummer 1 an d'Nummer 2 vun der Welt géinteneen. Fir d'Nummer 1, d'Simona Halep ass et, no 2014 an 2017 bei de French Open, eréischt déi drëtt Finall vun engem Grand Slam. Bis elo konnt d'Rumänin nach keng Finall vun engem Grand Slam gewannen. Beim Caroline Wozniacki gesäit dat d'nämmlecht aus, och fir d'Dänin ass et déi drëtt Finall bei engem Grand Slam, an och si konnt nach kee Grand Slam gewannen. Vun dohier wäert et no der Finall e Samschdeg eng Première sinn. D'Wozniacki stoung 2009 an 2014 an der Finall vun de US Open. Iwwerdeems wäert d'Gewënnerin vun dëser Finall och vun e Méinden un op Plaz 1 an der Weltranglëscht stoen.Amspillen den Oliver Marach aus Éisträich an de Mate Pavic aus Kroatien géint eng Kolumbianesch Koppel. De Robert Farah an de Juan Sebastian Cabal konnten an der Halleffinall iwwerraschend géint d'Bryan-Bridder gewannen.Eng Finall ass dann och schonns gespillt. Amkonnte sech an der Finall d'Timea Babos aus Ungarn an d'Kristina Mladenovic aus Frankräich behaapten, dat géint een Duo aus Russland. D'Ekatarina Makarova an d'Elena Vesnina hue sech mat 4:6 an 3:6 misse geschloe ginn. Fir déi zwou Spillerinnen ass et den éischte Grand Slam- Titel an hirer Karriär.