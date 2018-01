Bei den Damme huet d'Etzella géint Konter gewonnen a steet an der Finall. De Match bei den Häre kënnt Dir um 17.30 Auer am Livestream suivéieren.

Hei fannt Dir de Livestream:



1/2 Finall Dammen

15h00 Etzella vs. AB Contern 89:65



RTL-NEWS: 2. Dag vun de Coupe-Halleffinallen am Basket



1/2 Finall Hären

17h30 Etzella vs. Résidence Walfer