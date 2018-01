An der Bundesliga war et e Freideg den Owend den Optakt vum 20. Spilldag. Am engleschen FA Cup ass ManU eng Ronn weider.

© afp

Frankfurt kann doheem awer nach géint Borussia Mönchengladbach gewannen. No 3 Matcher ouni Victoire huet Frankfurt e Freideg den Owend mat 2:0 géint Gladbach gewonnen an ass an der provisorescher Tabell op déi zweete Plaz geklommen.D'Spectateuren hunn e Freideg den Owend eng animéiert Partie gesinn. An den éischte 45 Minutte war d'Partie relativ ausgeglach, ma Frankfurt war virum Goal méi zwéngend a konnt kuerz virun der Paus mat 1:0 a Féierung goen. No Viraarbecht vum Chandler huet de Boateng aus kuerzer Distanz de Ball iwwert d'Linn gedréckt.An der 57. Minutt hat den Herrmann fir Gladbach den 1:1 um Fouss leien, ma de Spiller vun der Borussia huet de Ball iwwert d'Lat gesat. An der 78. Minutt hunn d'Gäscht eng weider Kéier den Ausgläich verpasst. No engem Foul vum Boateng um Stindl huet den Arbitter op de Punkt gewisen. Den Hazard huet sech der Saach ugeholl, ma huet de Ball widder d'Lat geschoss. An der Nospillzäit huet de Jovic de Sak zougemaach. Hien huet op 2:0 erhéicht a Frankfurt 3 Punkte geséchert.

FA Cup



An England hat Manchester United keng Problemer géint Yeovil Town. Si gewannen an der 1/16-Finall mat 4:0 a sinn eng Ronn weider. D'Goaler hunn de Rashford, den Herrera, de Lingard an den Lukaku markéiert. Eng Ronn weider ass och Sheffield Wednesday, dat no enger 3:1-Victoire géint den FC Reading.