An der zweeter Däitscher Bundesliga hatum 20. Spilldag keng Chance. D'Rout Däiwelen hunn doheem mat 1:3 géint den Tabelleleader Düsseldorf verluer. No der Paus konnten d'Haushären duerch en Eelefmeter vum Moritz mat 1:0 a Féierung goen. Batter war dunn eng giel-rout Kaart fir de Müller an der 61. Minutt. Düsseldorf mat engem Mann méi um Terrain konnt dunn an der 64. Minutt per Eelefmeter duerch den Haraguchi op 1:1 ausgläichen. Düsseldorf huet an de leschte Minutten d'Partie u sech gerappt, konnt an der 78. Minutt duerch de Raman mat 2:1 a Féierung goen an de Schmitz huet mam 3:1 an der 89. Minutt fir d'Decisioun gesuergt.De Jeff Strasser war e Samschdeg net am Stadion. De Lëtzebuerger Trainer erhëlt sech weider vu senge gesondheetleche Problemer aus der Partie géint Darmstadt de leschte Mëttwoch. Virum Match huet de Lëtzebuerger nach e grousse Merci u jidderee geriicht.An der Ligue 2 a Frankräich huet Bourg-Péronnas mame Freideg auswäerts géint Ajaccio 2:1 gewonnen. An der 19. Minutt waren d'Haushären duerch de Gomis mat 1:0 a Féierung gaangen. No der Paus konnt Bourg-Péronnas d'Partie dréien. De Lëtzebuerger Nationalspiller, deen an der Startformatioun stoung, huet an der 76. Minutt den 1:1 fir seng Equipe virbereet. De Koubemka huet de Ball schlussendlech am Goal ënnerbruecht. An der 89. Minutt war et dunn de Sarr, dee fir den 2:1 gesuergt huet an déi 3 Punkte fir Bourg-Péronnas geséchert huet. An der Tabell steet d'Equipe vum Lëtzebuerger op der Relegatiounsplaz mat 20 Punkten.Am belsche Championnat hat Mechelen mame Freideg den Owend Mouscron op Besuch. No 90 Minutte gouf et eng 0:2-Defaite. Fir Mouscron hunn de Mohammed an der 38. Minutt an den Rotariu an der 47. Minutt d'Goaler geschoss. De Lëtzebuerger Nationalkeeper souz op der Bänk.An der zweeter Divisioun an Holland huet den Telstar 2:1 géint Jong AZ gewonnen. Dewar net am Kader.