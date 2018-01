© afp

An der Finall vun den Australian Open, dem éischte Grand Slam vum Joer, stounge sech d'Nummer 1 op der Welt Simona Halep an d'Nummer 2 op der Welt Caroline Wozniacki géintiwwer.Béid Spillerinnen hu vun der éischte Minutt un am Match en héijen Niveau gewisen an et gouf ëm all Punkt gekämpft. Um Enn konnt sech bei iwwer 30 Grad d'Caroline Wozniacki an dräi Sätz mat 7:6, 3:6 an 6:4 géint d'Simona Halep duerchsetzen. De Match huet knapp 3 Stonne gedauert. Fir d'Dänin ass et den éischte Grand-Slam-Titel, donieft ass si duerch d'Victoire vun e Méindeg un och déi nei Nummer 1 an der Weltranglëscht. Viru 6 Joer stoung d'Wozniacki eng leschte Kéier un der Spëtzt vun der Tenniswelt.D'Simona Halep muss weider op hiren éischten Titel waarden. No de Finallen 2014 an 2017 bei de French Open gouf et um Samschdeg eng weider Defaite an enger Finall vun engem Grand Slam.Am éischte Saz huet d'Caroline Wozniacki direkt am Ufank den Toun uginn. D'Dänin konnt hiren éischte Service duerchbréngen a konnt am zweete Jeu d'Rumänin breaken, sou datt si mat 2:0 a Féierung gaangen ass. Am weidere Verlaf huet d'Caroline Wozniacki hir Géignerin weider lafe gedoen, sou datt déi net hiert Spill opzéie konnt an et stoung séier 4:1. D'Rumänin ass dunn erwächt, huet eng Reaktioun gewisen a konnt op 2:4 verkierzen. Beim Tëschestand vu 5:3 huet d'Caroline Wozniacki bei eegenem Service d'Chance verpasst de Sak zou ze maachen. D'Simona Halep huet den 3. Breakball genotzt, op 4:5 gekierzt, fir duerno op 5:5 auszegläichen. Schlussendlech ass et an den Tiebreak gaangen an do konnt d'Caroline Wozniacki den éischte vu véier Sazbäll notzen, fir mat 7:2 ze gewannen an de Saz mat 7:6.De Start an den zweete Saz war fir d'Simona Halep besser. Si konnt den Opschlag duerchbréngen a mat 1:0 a Féierung goen. Beim Stand vun 1:1 huet sech d'Rumänin dunn awer nees ganz schwéier gedoen, de Service duerchzebréngen. Iwwer 10 Minutten ass et hin an hier gaangen, um Enn dann awer mam besseren Ausgang fir d'Halep. Nom 3:2 huet sech d'Rumän eng medezinesch Auszäit geholl, bei der Nummer 1 op der Welt huet een eng gewësse Middegkeet gesinn. Déi kuerz Paus huet gehollef, d'Simona Halep konnt d'Wozniacki breaken a mat 5:3 a Féierung goen. De Saz geet um Enn mat 6:3 un d'Halep, déi domadder op 1:1 an de Sätz ausgeglach huet.Wéinst den héijen Temperature vun iwwer 30 Grad gouf et nom 2 Saz eng Paus fir béid Spillerinnen.Am decisiven drëtte Saz huet ee bei béide Spillerinnen déi kierperlech Ustrengungen däitlech gesinn a si haten allebéid Problemer hire Service duerchzebréngen. Um Enn hat d'Caroline Wozniacki dat bessert Enn fir sech. D'Dänin konnt hiren éischte Matchball zum 6:4 notzen a gewënnt domadder d'Finall vun den Australian Open.

Häre-Finall

D'Finall bei den Häre gëtt e Sonndeg de Moien eiser Zäit gespillt. Hei sti sech de Schwäizer Roger Federer (ATP 2) an de Kroat Marin Cilic (ATP 6) géintiwwer.De Kroat stoung schonns an zwou Grand Slam-Finallen, 2014 bei de US Open huet hien dës esouguer gewonnen an 2017 stoung hien zu Wimbledon an der Finall, dës huet hien allerdéngs verluer. Deemno ass et déi drëtt Finall fir den 1,98 grousse Spiller. De Schwäizer war schonn ee gutt Stéck méi erfollegräich ewéi de Kroat. Eleng 5 Mol konnt hien d'Australian Open scho gewannen, dat 2004, 2006, 2007, 2010 an 2017. Am Ganze kënnt hien op 19 Grand Slam-Titelen an ass domat de grousse Favorit op den Titel. Mat engem weider Gewënn kéint hie mam Novak Djokovic gläich zéien, deen d'Australian Open ganzer 6 Mol gewanne konnt.