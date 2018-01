© afp

Borussia Dortmund a Freiburg hu sech no 90 Minutte mat engem 2:2 getrennt. Köln konnt sech géint Augsburg mat engem 1:1-Remis ee Punkt sécheren. En 1:1 gouf et och tëscht Leipzig an Hamburg. Schalke konnt sech zu Stuttgart mat 2:0 behaapten.An der Tabell steet Bayern mat 50 Punkten un der Spëtzt. Op der zweeter Plaz steet Schalke mat 34 Punkten. Drëtten ass Frankfurt mat 33 Punkten.Um Wupp vun der Tabell ass Köln mat 13 Punkten nach ëmmer d'Schlussliicht. Op der 16. Plaz steet Hamburg mat 16 Punkten. Op der Relegatioun ass Bremen och mat 16 Punkten.E Samschdeg den Owend spillen um 18.30 Auer nach Bremen an Hertha géinteneen.

1. FC Köln - Augsburg 1:1

Köln huet an der éischter Hallschent méi an de Match investéiert, hat déi besser Chancen a loung verdéngt mat 1:0 a Féierung. An der 40. Minutt huet de Jojic e Fräistouss aus 24 Meter direkt verwandelt. An der 77. Minutt huet Augsburg duerch den Caiuby den 1:1 geschoss. Béid Equippen deelen domadder d'Punkten.

Bayern München - TSG Hoffenheim 5:2

Bayern München konnt géint Hoffenheim en 0:2-Réckstand an eng 5:2-Victoire ëmwandelen.Bayern München ass vun der TSG Hoffenheim an den éischte Minutte kal erwëscht ginn. An der 3. Minutt huet den Arbitter schonn op de Punkt gewisen, dat no engem Foul vum Kimmich um Gnabry. De Gnabry huet sech de Ball prett geluecht, ma säi Schoss konnt den Ulreich nach paréieren. Am Noschoss huet den Uth de Ball dach nach an de Filet gesat, sou dass Hoffenheim mat 1:0 a Féierung gaangen ass. Kuerz drop huet et fir d'nächst am Goal vun de Münchner gerabbelt. De Gnabry huet aus 25 Meter op 2:0 erhéicht. Bayern München huet sech vun dësem Réckstand net beandrocke gelooss a konnt virun der Paus nach op 2:2 ausgläichen. An der 21. huet de Lewandowski fir den 1:2 gesuergt an an der 25. Minutt war et de Boateng, deen den 2:2 geschoss huet. D'Haushären hunn elo den Toun an der Partie uginn an hu weider gedréckt.No der Paus huet Bayern weider den Toun uginn. An der 63. Minutt ass d'Beméie belount ginn. No Viraarbecht vum Lewandowski huet de Coman an der 63. Minutt Bayern a Féierung bruecht. 3 Minutte méi spéit huet de Vidal nogeluecht an op 4:2 erhéicht. An der 90. Minutt huet de Wagner mam 5:2 fir de Schlusspunkt gesuergt.

Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:2

Ganz schwaach war d'Leeschtung vu Borussia Dortmund géint Freiburg. D'Partie hat fir Borussia Dortmund nach besser ugefaangen. De BVB huet an den éischte Minutten den Toun uginn, huet sech awer géint Freiburg, déi ganz kompakt an der Verteidegung stoungen, schwéier gedoen e Lach ze fannen. An der 9. Minutt gouf et du Chaos am Strofraum vun de Gäscht. De Ball konnt net richteg gekläert ginn an ass Schlussendlech beim Kagawa gelant, deen dann och den 1:0 geschoss huet. Vu Freiburg ass wéineg komm, d'Spiller vum Streich si kaum aus der eegener Hallschent komm. An der 21. Minutt hate si dunn awer hir éischt Chance an déi hu se genotzt fir auszegläichen. No engem Pass vum Haberer op der Grondlinn huet de Petersen dat ronnt Lieder an de kuerzen Eck gesat. Mam 1:1 ass et an d'Paus gaangen.No der Paus ass et weider eng schwaach Partie bliwwen. Borussia Dortmund huet sech weider ganz schwéier gedoe sech Chancen eraus ze spillen. An der 68. Minutt koum dunn nach e kapitale Feeler am Opbau vum Sahin dobäi, deen de Petersen äiskal ausgenotzt huet. De Freiburger huet aus 30 Meter gesinn, datt de Bürki ze wäit aus dem Goal stoung an huet op de Goal geschoss. De Petersen sollt mam 2:1 belount ginn.Dortmund konnt Sekonne viru Schluss nach eng Kéier reagéieren. Den Toljan huet op 2:2 ausgeglach.

RB Leipzig - HSV Hamburg 1:1

RB Leipzig huet den éischte Feeler vun Hamburg genotzt fir an der 9. Minutt mat 1:0 a Féierung ze goen. Den HSV huet offensiv nëmme wéineg gewisen, ma konnt nawell no 29 Minutten duerch de Kostic op 1:1 ausgläichen. Leipzig huet an den zweete 45 Minutte keng Äntwert géint déi kompakt HSV Verteidegung fonnt, sou dass de Match mat engem 1:1 op en Enn geet.

VfB Stuttgart - Schalke 0:2

Stuttgart huet e ganz schwaacht Bild vu sech e Samschdeg ofginn. Schalke huet net vill missen investéieren a war nawell no den éischte 45 Minutten mat 2:0 a Féierung. No engem Fräistouss vum Caligiuri huet den Naldo de Ball an der 14. Minutt mam Kapp an de Filet gesat. 5 Minutte méi spéit huet den Arbitter no engem Foul vum Larsen um Goretzka en Eelefmeter gepaff. Den Harit huet vum Punkt aus den 2:0 geschoss. An der zweeter Hallschent ass kee Goal méi dobäi komm.E Freideg den Owend hat Frankfurt doheem mat 2:0 géint Gladbach gewonnen. An den éischte 45 Minutte war d'Partie relativ ausgeglach, ma Frankfurt war virum Goal méi zwéngend a konnt kuerz virun der Paus mat 1:0 a Féierung goen. No Viraarbecht vum Chandler huet de Boateng aus kuerzer Distanz de Ball iwwert d'Linn gedréckt. An der 57. Minutt hat den Herrmann fir Gladbach den 1:1 um Fouss leien, ma de Spiller vun der Borussia huet de Ball iwwert d'Lat gesat. An der 78. Minutt hunn d'Gäscht eng weider Kéier den Ausgläich verpasst. No engem Foul vum Boateng um Stindl huet den Arbitter op de Punkt gewisen. Den Hazard huet sech der Saach ugeholl, ma huet de Ball widder d'Lat geschoss. An der Nospillzäit huet de Jovic de Sak zougemaach. Hien huet op 2:0 erhéicht a Frankfurt 3 Punkte geséchert.