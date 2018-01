© pressphoto

E Samschdeg waren am Basket déi éischt Halleffinalle vun der Coupe de Luxembourg. Bei den Hären klappt Steesel d'Musel Pikes an enger ganz spannender Partie mat 86:84.Bei den Dammen huet den Underdog Wolz aus der Nationale 2 gutt géint Steesel gekämpft, mä no 4 Véierel ass den Titelverdeedeger als Gewënner vum Terrain gaangen. D'Amicale wënnt 92:83.E Sonndeg ginn déi zwee aner Finaliste gesicht.

Coupe bei den Hären

© Jeff Kettenmeyer / RTL Radio Lëtzebuerg

- Musel Pikes 86:84Steesel huet no enger ganz spannender Schlussphas verdéngt mat 86:84 géint d'Musel Pikes gewonnen.D'Amicale Steesel ass besser an d'Partie gestart. No 10 Minutte loung ee mat 22:14 a Féierung. Bei de Pikes huet net vill fonctionnéiert an de Ball wollt einfach net an de Kuerf goen. Am zweete Véierel konnt den Titelverdeedeger sech tëschenduerch op 12 Punkten ofsetzen. Den Trainer vun de Musel Pikes Frank Baum huet eng Auszäit geholl an dat huet du gehollef. Seng Equipe huet duerno besser zesumme gespillt, huet getraff a konnt de Rhythmus vu Steesel briechen. An der Paus lounge si du mat 42:41 a Féierung.An der zweeter Hallschent huet d'Amicale déi schlecht Phas nees vergiess gemaach. Duerch en 8:0-Laf huet den Titelverdeedeger d'Féierung nees iwwerholl. 4 Minutte virum Enn vum drëtte Véierel loung ee mat 61:57 a Féierung. D'Pikes hu vill misse schaffen, fir un der Amicale drun ze bleiwen, ma dat ass hinne gelongen. Virun de leschten 10 Minutten hat Steesel nëmmen e Virsprong vun 3 Punkten op déi Miseler an et stoung 70:67. D'Pikes hunn am leschte Véierel dacks déi falsch Decisioune geholl an et huet bis kuerz viru Schluss ausgesinn, datt d'Amicale géing gewannen. Déi Steeseler hunn d'Pikes awer nach eng Kéier erukomme gelooss an 20 Sekonne viru Schluss stoung et 84:84. Der Amicale ass nach e weidere Kuerf gelongen, sou datt si mat 86:84 gewannen an an der Finall stinn. Beschte Spiller bei de Steeseler war de Coleman mat 30 Punkten, bei de Pikes huet de Belot-Green och 30 Punkte geworf.E Sonndeg sti sech an der zweeter Halleffinall nach um 17.30 Auer Ettelbréck a Walfer géigeniwwer.2017 hat Steesel d'Coupe gewonnen.

Coupe bei den Dammen

© Jeff Kettenmeyer / RTL Radio Lëtzebuerg

- Wolz 92:83Steesel ass als Titelverdeedeger als klore Favorit an d'Partie géint Wolz aus der Nationale 2 gaangen. Den Underdog, deen no 33 Joer nees eng Kéier an der Halleffinall stoung, huet der Equipe aus der Total League d'Liewen awer schwéier gemaach an huet sech gutt verkaaft. Steesel war op takteschen Plang net gutt agestallt an et huet an der Attack un Duerchsetzungskraaft gefeelt. Um Enn gouf et awer déi erwaarte Victoire fir Steesel. Si klappe Wolz mat 92:83 a stinn an der Finall vun der Coupe.Am éischte Véierel konnt Steesel no 6 Minutten an 53 Sekonnen eng éischte Kéier mat 19:18 a Féierung goen. Wolz war jo mat engem Virsprong vun 10 Punkten an d'Partie gestart. Ween elo awer gemengt hat, Steesel kéint sech ofsetzen sollt falsch leien. D'Equipe aus der National 2 huet weider gutt dogéint gehalen. Um Enn vum éischte Véierel hat Steesel nëmmen eng Avance vun 2 Punkten. Am zweete Véierel war et dat nämmlecht Bild. D'Amicale war net clever genuch an der Attack, sou datt et 5 Minutte virun der Paus 31:31 gläich stoung. No engem Timeout vum Steeseler Trainer konnt seng Equipe sech duerno ofsetzen. Si hunn en 8:0-Laf gemaach a waren 3 Minutte virun der Paus mat 39:31 vir. Bis d'Paus ass den Avantage op 49:36 geklommen.No der Paus ass Wolz en 8:0 am Ufank gelongen, doduerch sinn si erëm u Steesel erukomm. Wolz war elo voll lancéiert an huet och aus der Distanz getraff. Bei der Amicale huet d'Zesummespill an der Attack net richteg fonctionnéiert, et gouf diskutéiert um Terrain an esou stoung et 2 Minutte virum Enn vum drëtte Véierel 57:57 gläich. Virun de leschten 10 Minutte loung Steesel mat 65:61 a Féierung. Den Titelverdeedeger huet sech am leschte Véierel d'Victoire net méi huele gelooss. Batter fir Wolz war, datt si an de leschte Minutten op 3 vun hire beschte Spillerinnen hu misse verzichten. Ënnert anerem d'Hasanovic an d'Jordan konnte wéinst 5 Feeler net méi matwierken. Um Enn gewënnt Steesel mat 92:83.Wien de Géigner vun der Amicale Steesel an der Finall vun der Coupe de Luxembourg am Basket ass, decidéiert sech e Sonndeg an der Partie tëscht Ettelbréck a Konter. D'Partie gëtt um 15 Auer ugepaff.2017 hat Steesel d'Coupe gewonnen.