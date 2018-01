De Bob Bertemes gewënnt iwwer 1500 an 800 Meter. D'Lara Marx séchert sech d'Titelen iwwer 60 Meter Hecken, am Wäit- an Dräisprong.

© Jana Peters

No den 800 Meter konnt sech d'Charline Mathias um Samschdeg och iwwer 400 Meter den Titel sécheren. D'Athletin vum CSL ass eng Zäit vu 56 Sekonnen an 28 Honnertstel gelaf. Um Enn vum Lëtzebuerger Championnat ass fir d'Charline Mathias och nach den Titel iwwer 1500 Meter dobäi komm. Si ass hei eng Zäit vun 4 Minutten 27 Sekonnen an 68 Honnertstel gelaf.

D'Patrizia Van der Weken huet d'Titelen iwwer 200 Meter a 60 Meter gewonnen. Iwwer 200 Meter ass eng Zäit vu 24 Sekonnen an 36 Honnertstel erausgesprongen. Iwwer 60 Meter ass d'Zäit no 7 Sekonnen an 53 Honnertstel stoe bliwwen.



Iwwer 60 Meter Hecken huet d'Lara Marx an 8 Sekonnen an 74 Honnertstel gewonnen. Bei den Häre war de Sebastien Hoffelt mat 8 Sekonnen an 80 Honnertstel de Beschten.



D'Lara Marx konnt sech och am Wäitsprong den Titel sécheren. Si ass 5 Meter a 64 Zentimeter gesprongen.

No de 1500 Meter um Freideg huet de Bob Bertemes och iwwer 800 Meter gewonnen, dat an enger Zäit vun 1 Minutt 55 Sekonnen an 50 Honnertstel.

Am Bommstoussen war d'Stephanie Krumlovsky mat 13 Meter an 7 Zentimeter déi Bescht.

Op den 200 Meter gëtt de Saidy Noah an 22 Sekonnen an 10 Honnertstel de Champion de la fédération. Den Olivier Boussong wënnt de Championstitel an 22 Sekonnen an 62 Honnertstel.

De Joe Seil war mat 4.90 Meter de Beschten am Stafhéichsprong.

Am Dräisprong gëtt den Taniel Kraavi mat 13,8 Meter Champion de la fédération. De Bliss Cibango gëtt am 13,19 Meter de Champion.



Am Héichsprong geet den Titel un de Charel Gaspar mat 2.06 Meter.





1. Dag vum Championnat

Iwwer 800 Meter konnt sech d'Charline Mathias souverän d'Victoire sécheren. D'Athletin vum CSL ass no 2 Minutten 6 Sekonnen an 81 Honnertstel iwwert de wäisse Stréch gelaf. Op déi zweete Plaz ass d'Vera Hoffmann gelaf. Si huet mat enger Zäit vun 2 Minutten 7 Sekonnen a 97 Honnertstel eng nei Beschtzäit fir Espoiren realiséiert.Iwwer 1500 Meter huet sech de Bob Bertemes souverän an 3 Minutten 57 Sekonnen an 62 Honnertstel den Titel geséchert. Den Niall Foley ass mat 4 Minutten 4 Sekonnen an 58 Honnertstel eng nei Beschtzäit bei de Cadeten gelaf.Am Bommstousse war de Bob Bertemes wéi erwaart de Stäerksten. Den Athlet vum CAB, deen den Ament seng Technik ëmstellt, huet mat 18 Meter an 49 Zentimeter gewonnen.Eng excellent Leeschtung huet och nees déi 14 Joer al Melody Foffi am Dräisprong gewisen. D'Athletin vum CSL huet sech op 11 Meter an 52 Zentimeter gesteigert. Si hält d'Beschtleeschtunge bei de Minimes, Cadettes a Juniorinnen. D'Melody Koffi konnt awer net Lëtzebuerger Championne ginn, dat well si nëmmen en italienesche Pass huet. Nei Championne ass d'Lara Marx mat 11 Meter an 46 Zentimeter.