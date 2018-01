© afp

De Roger Federer an de Marin Cilic hu sech, och wann et am Ufank net duerno ausgesinn hat, zum Schluss eng ganz enk Partie geliwwert. No 5 Sätz hat de Schwäizer dat bessert Enn fir sech a séchert sech d'Victoire beim éischte Grand Slam vum Joer. Fir d'Nummer 2 op der Welt ass et no 2004, 2006, 2007, 2010 an 2017 déi 6 Victoire bei den Australian Open. De Schwäizer ass domadder mam Novak Djokovic gläich gezunn.Fir de Roger Federer ass et den 20. Grand-Slam-Titel. Mat all senger Erfahrung ass de Schwäizer ganz sécher a souverän e Sonndeg de Moien an d'Finall gestart. De Marin Cilic, deen an der Weltranglëscht op der Nummer 6 steet, dogéint war ganz nervös. Den éischte Saz ass dann och mat 6:2 no 25 Minutten un de Schwäizer gaangen. Am zweete Saz war d'Partie méi ausgeglach. Den Cilic konnt elo mathalen an huet sech de Saz am Tiebreak geséchert. Am drëtte Saz dunn nees een anert Bild. De Roger Federer huet mat sengen Tempo- a Richtungswiessel dem Cilic keng Chance gelooss an de Saz mat 6:3 fir sech entscheet. Am véierte Saz ass dem Schwäizer direkt am Ufank e Break gelongen. De Kroat konnt awer reagéieren. Huet sengem Géigner zweemol de Service ofgeholl an de Saz um Enn mat 6:3 gewonnen. Am 5. Saz sinn dem Roger Federer zee Breake gelongen, fir de Saz mat 6:1 ze gewannen an domadder och de Match.De Marin Cilic ass mat enger grousser Nervositéit an d'Finall géint de Roger Federer, dee ganz routinéiert a senger 30. Grand-Slam-Finall opgetrueden ass, gestart. Direkt am éischte Jeu huet hien dann och e Break missen astiechen. Och säin zweet Opschlagspill konnt hien net duerchbréngen. No 9 Minutte war de Roger Federer scho mat 3:0 géint de Kroat a Féierung. De Schwäizer huet duerno konsequent weider gespillt a konnt no 25 Minutten den éischte Saz mat 6:2 gewannen.Am zweete Saz huet de Marin Cilic zu sengem Spill fonnt. Säin éischt Opschlagspill konnt hien dunn och duerchbréngen. De Roger Federer huet sech am Ufank schwéier gedoen, ma hie konnt zwee Breakbäll ofwieren an op 1:1 ausgläichen. D'Partie war elo méi ausgeglach a béid Spiller hu sech enk Ballwiessele geliwwert. Beim Tëschestand vu 5:4 aus Siicht vum Cilic hat de Kroat ee Sazball. De Federer konnt dësen awer ofwieren, säi Service duerchbréngen an op 5:5 ausgläichen. Um Enn ass d'Decisioun am Tiebreak gefall. Hei war de Marin Cilic besser a konnt dëse mat 7:5 gewannen an domadder och de Saz, dat no enger Stonn.Den drëtte Saz war du nees méi eng séier Affär an huet nëmmen 29 Minutte gedauert. Beim Tëschestand vun 3:2 konnt de Federer säi Géigner breaken a mat 4:2 a Féierung goen. Dëse Virsprong ass der Nummer 2 op der Welt duergaangen fir de Saz mat 6:3 ze gewannen. An de Sätz stoung et domadder 2:1Am 4. Saz ass de Roger Federer direkt mat engem Break gestart. De Marin Cilic ass um Schwäizer verzweiwelt. De Schwäizer huet ëmmer nees aner Schléi ausgepaakt, war ganz variabel an doduerch konnt de Kroat sech net op ee Spill astellen.Den Cilic huet sech awer net opginn a konnt dem Federer och de Service ofhuelen an op 3:3 ausgläichen. Dem Kroat ass nach e weidere Break gelongen, sou dass hien de Saz mat 6:3 gewënnt.Et huet also missen an den Decisive 5. Saz goen. D'Partie huet sech zu engem richtege Krimi entwéckelt. De Federer hat bei sengem éischten Opschlagspill zwee Breakbäll géint sech, ma de Schwäizer huet d'Nerve behalen a konnt den 1:0 maachen. Den Cilic konnt säi Service net duerchbréngen an huet e Break kasséiert. 2:0 fir de Federer. De Schwäizer huet sech dës Victoire dunn net méi huele gelooss. Hien huet säin éischte Matchball genotzt fir de Saz mat 6:1 ze gewannen an domadder och de Match.

Wozniacki wënnt Finall bei den Dammen

E Samschdeg de Moien hat sech d'Caroline Wozniacki an dräi Sätz mat 7:6, 3:6 an 6:4 géint d'Rumänin Simona Halep duerchgesat. Fir d'Dänin ass et den éischte Grand-Slam-Titel. Si steet vun e Méindeg un och op der éischter Plaz an der Tennisweltranglëscht. Viru 6 Joer war d'Wozniacki fir déi leschte Kéier d'Nummer 1.D'Simon Halep ass dann déi Zweet.