© Guy Seyler / RTL Radio Lëtzebuerg

Bei den Dammen ass d'Decisioun gefall. An der Finall vun der Coupe sti sech den Titelverdeedeger Steesel an d'Etzella géigeniwwer.Um Sonndeg konnt sech d'Etzella Ettelbréck kloer mat 89:65 géint den AB Konter duerchsetzen. D'Etzella war an alle Beräicher besser an de Géigner hat net vill entgéint ze setzen.Am éischte Véierel war d'Etzella Ettelbréck déi besser Equipe. Si haten déi méi geféierlech Spillerinnen, hu flott kombinéiert a loungen verdéngt mat 28:17 a Féierung. AB Konter hat Problemer déi Ettelbrécker Spillerinnen ënner Kontroll ze kréien, virun allem d'Stefani Yderström ass ëmmer nees duerch komm. Am zweete Véierel war et dat nämlecht Bild. No 5 Minutte stoung et 41:23 fir d'Etzella. Déi Ettelbréckerinnen hu gutt zesumme gespillt, de Ball clever dréie gelooss an och ëmmer erëm vu bausse getraff. Op der Säit vu Konter huet ee weider no enger Léisung géint d'Defense vun der Etzella gesicht, mä awer keng fonnt. An der Paus stoung et 49:32.Am drëtte Véierel huet d'Etzella hiert Spill weider duerchgezunn a konnt de Virsprong nach e bëssen ausbauen. 10 Minutte viru Schluss stoung et 72:50. Am leschte Véierel ass hei näischt méi geschitt. Ettelbréck huet hir Avance bis zum Schluss souverän gehalen a gewënnt mat 89:65. Déi meeschte Punkten huet d'Stefani Yderström gemaach. Si kënnt op 20 Punkten.An der Halleffinall huet sech bei Konter an der Schlussphas d'Rachel Howard blesséiert. Si huet déi meeschte Punkte gemaach. Wéi schlëmm d'Blessur ass, ass den Ament nach net gewosst.Um Samschdeg hat Steesel géint den Underdog Wolz aus der Nationale 2 gewonnen. Wolz hat gutt gekämpft a laang géint den Titelverdeedeger matgehalen um Enn war de Favorit awer besser an huet mat 92:83 gewonnen.An der Finall vun der Coupe am Basket sti sech domadder d'Amicale Steesel an d'Etzella Ettelbréck géigeniwwer.

Coupe bei den Hären

Bei den Häre steet Steesel schonn an der Finall. Si hate sech e Samschdeg an enger enker Partie mat 86:84 duerchgesat. Wien de Géigner vum Titelverdeedeger an der Finall gëtt, dat decidéiert sech e Sonndeg den Owend. Um 17.30 Auer spillen d'Etzella Ettelbréck an den AB Konter géinteneen. D'Partie kënnt Dir am Livestream op RTL.lu suivéieren.