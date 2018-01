© pressphoto

De Raphaël Stacchiotti hat e Sonndeg beim Euro Meet kee gudden Dag erwëscht. De Lëtzebuerger, deen an der leschter Woch nach krank war, huet an der Finall iwwer 200 Meter 4Nages no 2 Minutten 6 Sekonnen an 51 Honnertstel ugeschloen. Gewonne gouf d'Course vum däitsche Philip Heintz an enger Zäit vun 2 Minutten an 36 Honnertstel.Iwwer 200 Meter Réck hate sech zwee Lëtzebuerger fir d'Finall qualifizéiert. De 17 Joer jonke Remi Fabiani ass um Enn an enger Zäit vun 2 Minutten 8 Sekonnen a 96 Honnertstel op déi 7. Plaz komm. De Max Mannes gëtt den 9.. Hei ass d'Auer no 2 Minutten 11 Sekonnen an 30 Honnertstel stoe bliwwen.D'Monique Olivier ass an der Finall iwwert 400 Meter Crawl op déi 6. Plaz geschwommen. D'Lëtzebuergerin huet no 4 Minutten 19 Sekonnen an 78 Honnertstel ugeschloen. Gewonne gouf d'Course vum Sarah Koehler aus Däitschland, dat an enger Zäit vun 4 Minutten 9 Sekonnen an 72 Honnertstel.De Max Mannes stoung iwwer 50 Meter Réck an der B-Finall. Hei gëtt de Lëtzebuerger de 4. mat enger Zäit vun 27 Sekonnen an 37 Honnertstel.Iwwer 100 Meter Brasse huet den Adam Peaty an 59 Sekonnen an 62 Honnertstel gewonnen. Um Podium stoungen nach de Ross Murdoch an den Denis Petrashov.D'Sarah Sjöström huet de Meetrekord iwwert 100 Meter Papillon verbessert. Si huet no 56 Sekonnen an 77 Honnertstel ugeschloen. D'Plazen 2 an 3 ware fir d'Ilaria Bianchi an d'Liliana Szilagy.En neie Meetrekord huet och de Russ Mykaylo Romanchuk iwwer 400 Meter Crawl realiséiert. D'Auer ass no 3 Minutten 48 Sekonnen a 56 Honnertstel stoe bliwwen.