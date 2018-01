An der Ligue 1 huet Lille Stroossbuerg geklappt, an Italien wënnt Neapel géint Bologna a bleift un der Spëtzt an am FA Cup ass Chelsea eng Ronn weider.

© afp

Bundesliga

Um Sonndeg konnt sech an der däitscher Bundesliga Leverkusen mat 2:0 géint Mainz behaapten. Leverkusen réckelt domadder an der Tabell op déi zweete Plaz no vir. D'Haushären hunn d'Gäscht vun Ufank un ënner Drock gesat, mä Mainz stoung an der Verteidegung ganz kompakt. Doduerch huet et bis déi 48. Minutt gedauert, bis dass d'Equipe vum Herrlich dat richtegt Lach fonnt hunn. De Bailey huet aus 20 Meter hallefrietser Positioun einfach emol ofgezunn an de Ball an de laangen Eck gesat. Keng Chance fir den Zentner. No der Paus gouf et an der 68. Minutt en Eelefmeter fir Leverkusen. Den Donati hat den Alario ze laang um Trikot festgehalen an doduerch e Käpper verhënnert. De Wendell huet sech der Saach ugeholl an dat ronnt Lieder placéiert an de rietsen Eck geschoss. Den 2:0 fir Leverkusen.

Ligue 1

Lille klappt de Racing Stroossbuerg mat 2:1. Fir d'Equipe vum Gérard Lopez sinn dat 3 ganz wichteg Punkten. Lille steet no 23 Spilldeeg op der 17. Plaz an der Tabell an huet 1 Punkt Avance op Troyes, déi op der Relegatiounsplaz stinn.E Sonndeg den Owend spillt nach um 21 Auer Olympique Marseille géint Monaco.

Serie A

Am italienesche Championnat huet um Sonndeg Neapel mat 3:1 géint Bologna gewonnen. An der éischter Minutt waren d'Haushären allerdéngs kal erwëscht ginn. De Palacio huet de Ball zum 1:0 an de Goal gesat. An der 8. Minutt huet Bologna selwer fir den Ausgläich gesuergt. De Mbaye huet dat ronnt Lieder an den eegene Goal geschoss. Virun der Paus ass Neapel dunn a Féierung gaangen. De Mertens huet an der 38. Minutt een Eelefmeter verwandelt. No der Paus huet de Mertens fir e weidere Goal gesuergt an op 3:1 gesat, wat och d'Schlussresultat sollt sinn. An der Tabell bleift Neapel un der Spëtzt mat engem Punkt Avance op Juventus Turin. D'Juve hat e Samschdeg den Owend 2:0 géint Chievo Verona gewonnen.Inter Mailand ass net iwwert een 1:1 bei SPAL erauskomm. Inter Mailand huet géint den Ofstigskandidat vun engem Selbstgoal profitéiert. An der 48. Minutt huet de Vicari de Ball an den eegene Goal gesat. An der leschter Minutt konnt d'Lokalequipe nach den 1:1 duerch de Paloschi schéissen.

FA Cup

Chelsea huet sech an der 1/16-Finall mat 3:0 géint Newcastle United fir déi nächst Ronn qualifizéiert. D'Goaler hunn den Batshuayi (31. an 44. Minutt) an den Andersson (85. Minutt) geschoss.

Lëtzebuerger Footballer am Ausland

De Weekend waren och nees eng Partie Lëtzebuerger Footballer am Ausland am Asaz. Um Sonndeg huet an der zweeter Divisioun an der Belsch den Aurélien Joachim an den Tim Hall mat Lierse 1:0 géint Royale Union St. Gilloise gewonnen.Weider Informatioune fann Dir am Artikel vun de Lëtzebuerger Footballer am Ausland.