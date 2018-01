© afp

#ESPSWE 🇪🇸29:23🇸🇪 Spain have done it! On their fifth attempt at an EHF EURO final, @RFEBalonmano claim the title thanks to a masterful second half against @hlandslaget #ehfeuro2018 #hypnoticgame pic.twitter.com/iSdFmW0qzZ — EHF EURO (@EHFEURO) January 28, 2018

Virun zwee Joer hat Spuenien an der Finall vun der Handball-EM nach mat 17:24 géint Däitschland verluer. Dëst Joer hu si et viru 14.000 Spectateuren an der Arena zu Zagreb besser gemaach. No 60 Minutten huet Spuenien mat 29:23 géint Schweden gewonnen. Fir d'Iberer ass et den éischten Titel bei enger Europameeschterschaft. D'Skandinavier, déi scho 4 Mol Europameeschter waren, musse sech mat Sëlwer zefridde ginn.An den éischten 30 Minutte war Schweden déi besser Equipe. Si loungen um Enn vun der éischter Halschent verdéngt mat 2 Goaler géint Spuenien vir an et stoung 14:12. Virun allem an den éischte 15 Minutten hunn d'Spuenier de Ball am Ugrëff ze dacks verluer an doduerch ze vill Goaler vun de Schweden duerch Kontere kasséiert. Eng weider Schwieregkeet fir d'Iberer war de Keeper vun de Schweden. Den Appelgren konnt 50 Prozent vun de Schëss entschäerfen. D'Spuenier hunn awer gekämpft a sinn ëmmer nees eru komm, sou datt si no 30 Minutten nëmme mat 2 Goaler am Réckstand loungen.No der Paus hunn d'Spuenier besser gespillt, den Tempo war méi héich an d'Feeler an der Attack si manner ginn. Dat Spill sollt belount ginn, no 34 Minutten hunn d'Iberer d'Féierung mat 15:14 iwwerholl. Schweden huet elo ganz nervös agéiert a Spuenien konnt de Virsprong weider ausbauen. No 42 Minutten stoung et 19:15 fir d'Iberer. Schweden huet eng Auszäit geholl, ma direkt duerno konnt Spuenien op 20:15 erhéijen, dat war bis dohinner de gréisste Virsprong an der Partie. D'Skandinavier hu lues ugefaangen ze resignéieren an et war eng gewësse Middegkeet an hirem Spill ze gesinn. D'Iberer dogéint hunn däitlech méi frësch gewierkt a loungen no 52 Minutte mat 25:17 a Féierung. Um Enn stoung et 29:23 fir Spuenien, domadder gewanne si d'Finall an den EM-Titel.Op déi drëtte Plaz bei der EM kënnt Frankräich. D'Fransousen, déi sech an der Halleffinall iwwerraschend géint Spuenien hate misse geschloe ginn, hunn sech e Sonndeg mat 32:29 géint Dänemark duerchgesat. An der Paus loung Frankräich mat 17:14 a Féierung.