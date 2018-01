© pressphoto Archiv

Een dee vum 1. Mäerz u säi Brout als Trainer haaptberufflech verdéngt, ass de Manu Cardoni. Mat him hu mir iwwer de Stress geschwat deen een als Trainer huet.





Stress als Footballtrainer/Reportage Rich Simon



De Manu Cardoni seet, dass virun allem an Däitschland een enorme Stress op de Schëllere vun engem Trainer läit. Och an der zweeter Liga a virun allem bei engem Traditiounsveräin, ewéi dem 1. FC Kaiserslautern, wou eng ganz Regioun dohanner steet. Dat wier de groussen Ënnerscheed zu engem Land wéi Lëtzebuerg.



Et héiert een ëmmer nees, dass de Jeff Strasser sech schwéier deet, fir ze delegéieren. Dat läit anscheinend esou a senger Natur. Dat kann de Manu Cardoni, dee laang mam Jeff Strasser an der National-Equipe gespillt huet an och elo nach reegelméissege Kontakt mat him huet, confirméieren.



De Manu Cardoni huet och nach gesot, dass ee virun allem als Veräinstrainer een aneren Drock huet, wéi als National-Trainer. Et wier ee Weekend fir Weekend engem enormen Drock ausgesat, deen een esou als National-Trainer awer net hätt.





De Manu Cardoni iwwert den Trainer-Beruff



De Jeff Strasser wäert kuerzfristeg net op der Bänk vum 1.FC Kaiserslautern setzen. Den 43 Joer ale Footballtrainer gouf no sengem Malaise de leschte Mëttwoch an der Partie géint Darmstadt, elo mol vum Dokter krank geschriwwen. Wéi et fir de Lëtzebuerger Rekordnationalspiller um Betzenberg weider geet, ass nach net gewosst.