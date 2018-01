© afp

De Pierre-Emerick Aubameyang war am Joer 2013 bei déi Schwaarz-Giel gewiesselt, dat deemools fir 13 Milliounen Euro. An 213 Partië fir de BVB konnt den Aubameyang ganzer 141 Goaler markéieren a 36 Virlagen realiséieren.Dës Saison stoung hie 16 mol um Terrain fir Dortmund n huet dobäi 13 mol getraff, ma an Zukunft wäert de Gabuner elo fir Arsenal oplafen. Den englesche Veräin huet knapp 64 Milliounen Euro bei de BVB iwwerwisen.Dëst heescht awer och, dass et fir déi aner Stiermer vum FC Arsenal méi schwiereg gëtt. Net awer fir den Olivier Giroud, deen zwar am Gespréich war, fir den Aubameyang zu Dortmund z'ersetzen, deen awer Informatioune vum Kicker no vun Arsenal op Chelsea soll wiesselen.E Mëttwoch den Owend huet de BVB dunn och annoncéiert, dass de Michy Batshuayi vun Chelsea op Dortmund ausgeléint gëtt. De Stiermer aus der Belsch kritt beim BVB elo emol d'Nummer 44.Kloer ass awer schonn, datt de spueneschen Defenseur Marc Bartra zeréck a säin Heemechtsland wäert goen. De Spiller, dee bei der Bommenattack op de BVB-Bus un der Hand blesséiert gouf, wäert an Zukunft fir Real Betis Sevilla um Terrain stoen.