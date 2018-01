Ëmmer méi Lëtzebuerger versichen hiert Gléck am Ausland (30.01.2018) De Lëtzebuerger Football gëtt ëmmer besser an dat ass och am Ausland gewosst, deemno ginn et ëmmer méi jonk Lëtzebuerger, déi an d'Ausland wiesselen.

Aner Transferten an dësem Mercato sinn den Dirk Carlson op Zürech bei d'Grasshoppers an den Aldin Skenderovic bei den SV Elbersberg. Deemno ëmmer méi jonk talentéiert Spiller mat Lëtzebuerger Pass, déi probéieren iwwert äis Grenzen eraus Fouss ze faassen.De Gerson Rodrigues, dee bannent 5 Méint 2 Mol de Veräin gewiesselt huet, war ni zu Monnerech an der Futtballschoul. Aneschtes den Dirk Carlson, deen an der U17, der U19 an der U21 gespillt huet, grad wéi och den Aldin Skenderovic, deen an der U19 an der U21 vum Manuel Cardoni trainéiert gouf. Allebéid probéiere si dann elo hir Chance am Ausland.Een Trend, deen an de leschte Joren zougeholl huet, well ëmmer méi Lëtzebuerger Spiller an engem auslänneche Championnat hiert Glëck probéieren an do méi oder manner scho Fouss gefaasst hun.Et ass schonn intressant, wéi verschidde Spiller evoluéiert hunn, fir schlussendlech an der A-Equipe ze landen, wéi deen 20 Joer ale Florian Bohnert oder de Christopher Martins, mëttlerweil eng fest Gréisst beim Luc Holtz.Wat d'Zukunft vun der Lëtzebuerger Nationalequipe ugeet, ginn et eng Rei Jugendspiller mat duebeler Nationalitéit. Wéi den Dany Mota mat engem portugiseschen, respektiv de Vahid Selimoviv mat engem serbesche Pass. Do riskéiert d'FLF Formatioun deen 2. Präis ze kréien.Net manner wéi 48 FLF Spiller, d'Joergäng vun 1997 bis 2004 gekuckt, spillen an engem auslännesche Veräin. Wéi vill der dovunner den Duerchbroch an engem Profiveräin packen, ass onméiglech virauszesoen.