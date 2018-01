© pressphoto Archiv

Vu Säite vum moldawesche Veräin ass et offiziell op hirem Site gemellt ginn. De 15 fache moldawesche Champion spillt reegelméisseg an der Europa League an domat ass Tiraspol natierlech eng super Geleeënheet fir de Lëtzebuerger, fir sech op Topniveau ze beweisen.Den 21 Joer ale Lëtzebuerger war virdru schonns ausserhalb vu Lëtzebuerg aktiv. Hien huet fir den Telstar an der 2. hollännescher Liga gespillt.