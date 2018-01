© Serge Olmo / RTL Sport

Ofwiesslungsräich 30 Minutte waren et an der éischter Hallschent tëscht dem Handball Esch an dem Handball Diddeleng. Emol haten déi Escher 1 bis 2 Goaler Avance, emol waren déi Diddelenger knapp am Avantage. Esou richteg ofsetze konnt sech awer keng Equipe, esou datt et an der Paus 14:14 stoung an de Gewënner vun dëser Partie an der zweeter Hallschent huet missen decidéiert ginn.No der Paus huet Diddeleng da besser an de Match fonnt a si hu sech Stéck fir Stéck konnten ofsetzen. No 48 Minutten hate si en Avantage vu 5 Goaler, dat beim Stand vun 20:25. Ma wann déi Escher fir eppes bekannt sinn, ass et, datt si sech net opginn. Hir Defense stoung stabil an hiren Ugrëff huet markéiert. 5 Minutte viru Schluss hate si op 25:26 verkierzt an dëse Match war alles, mä nach net entscheet. Dono konnt Esch awer 2 gutt Chancen, dorënner e Siwemeter net verwandelen an Diddeleng huet sech nees op 28:25 ofgesat. Do huet och de Goal vum Dany Scholten kuerz viru Schluss net méi vill dru geännert. Esou wënnt den Tabelleleader knapp mat 28:26 zu Esch.Am zweete Match um Dënschdeg hat Schëffleng den HC Bierchem op Besuch. Hei konnt d'Heemequipe nach bis zu der 20. Minutt mathalen, do stoung et 11:12, ma dono huet Bierchem sech lues a lues ofgesat. Um Enn wënnt de Favorit vum Match kloer mat 41:28.