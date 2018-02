© pressphoto Archiv

De Lëtzebuerger Footballnationalspiller wiesselt bei de polnesche Champion an Tabelleleader Legia Warschau.

RTL-Informatiounen no ass d'Trainingslager zu Alicante a Spuenien an do huet de Lëtzebuerger och de medezineschen Test bestanen. De Chris Philipps soll am beschte Fall och schonn e Freideg an engem Frëndschaftsmatch fir de polnesche Champion spillen.

Dat huet de polnesche Veräin iwwer Twitter annoncéiert. De Chris Philipps soll elo ee Kontrakt bei Warschau ënnerschreiwen. Medien no, soll de Kontrakt eng Dauer vun 1,5 Joer hunn, mat enger Optioun vun engem weidere Joer. A Polen ass d'Transfersfënster eréischt den 1. Februar opgaangen.