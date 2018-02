De Weekend steet de Super Bowl 52 um Programm, en éischte groussen Highlight am Equippesport vum Joer 2018. Hei Treffen d'New England Patriots mat hirem Super-Star Tom Brady op d'Philadelphia Eagles, déi op hire Starting Quarterback Carson Wentz verzichte mussen. De Match geet an der Nuecht op vun e Sonndeg op e Méindeg um 0.30 Auer lass. Vun 23.45 Auer begleede mir Iech dann och mat engem Liveticker op RTL.lu an der App.



Fir dass eise Liveticker och flott an animéiert ass, kënn Dir eis gäre Fotoen eranzeschécken, wéi Dir de Super Bowl suivéiert. Schéckt d'Fotoen op foto@rtl.lu.





