Den Owend ass et souwäit, dann ass déi 2. Editioun vum Knock It Out, dat heescht Boxe fir de gudden Zweck, géint rar Krankheeten.

Knock It Out 2

Zweet Editioun Knock It Out (01.02.2018) De Mike Scheidweiler klëmmt selwer an de Ring. Hien huet d'Tennisrackette op d'Säit geluet an amplaz d'Boxhändschen ugedoen.

De Mike Scheidweiler huet am Davis Cup tëscht 1988 an 2017 net manner wéi 35 Matcher fir d’FLT gespillt an ass mat senge 36 Joer nach ëmmer fir d’Schéiss aktiv. Den Owend an der Beer Company a Clausen hëlt hien allerdéngs keng Rackett an de Grapp, mä hien deet fir e gudden Zweck d'Boxhändschen un.

Boxe géint rar Krankheeten, dat ass de Motto vun der Soirée en Donneschdeg den Owend, fir déi sech eng ganz Rëtsch vu Perséinlechkeeten aus dem ëffentleche Liewen engagéiert hunn. Et gëtt gesammelt fir den Télévie an d’ALAN, a Boxen ass am Fong déi richteg Sportaart, fir de Kampf géint rar Krankheeten ze symboliséieren.

De Mike Scheidweiler klëmmt selwer an de Ring, well hien och selwer concernéiert ass. Seng Duechter Abby ass vun enger Krankheet befall, déi sech mat 8 Méint manifestéiert huet, a vun där bis haut nach keng Diagnos konnt opgestallt ginn. Et ass eng Krankheet déi dat haut 7 Joer aalt Abby a senger Motorik aschränkt, wat den normalen Alldag fir hatt a seng Eltere schwiereg mécht.

Knock It Out 2, Boxe géint rar Krankheeten den Owend um 19 Auer an der Big Beer Company an de Rives de Clausen.