Air Dome a Präsenz vun UEFA-President ageweit (01.02.2018) En Donneschdeg den Owend gouf de sougenannten Air Dome vun der Football-Federatioun offiziell ageweit.

Den Air Dome gouf zu 100 Prozent vun der UEFA bezuelt. Dofir koum dann och de President vum europäesche Football-Verband op Lëtzebuerg. A virum offiziellen Deel stoung den Aleksander Ceferin de Journaliste Ried an Äntwert. Zanter dem 16. September 2016 ass de Slowen de 7. President vun der UEFA.Op der Pressekonferenz gouf ënnert anerem iwwer d'Roll vun den grousse Clibb vis-à-vis vun de klenge geschwat. D'Aarbecht vun de Spillervermëttler, d'Skandaler aus de leschte Jore bei der FIFA an awer och d'Nations League, déi am September ufänkt an déi et och klengen Footballnatiounen erlaabt, fir sech direkt fir eng Europameeschterschaft ze qualifizéieren.