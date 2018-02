© afp

No der Aktioun war den Arbitter virleefeg vun der Commissioun de discipline vun der Ligue 1 gespaart ginn. De Franséische Footballverband huet um Freideg decidéiert, datt den Tony Chapron fir 3 Méint gespaart gëtt an 3 weider Méint Sursis kritt.Fir den Tony Chapron kéint de Skandalmatch seng leschte Partie a senger Karriär sinn. Den Arbitter wollt nämlech um Enn vun der Saison ophalen.Hei nach eng Kéier den Oflaf vun der Situatioun:91. Minutt, PSG ass 1:0 zu Nantes vir, Mbappé ass an der Konter, d'Spiller vun Nantes lafen zeréck, fir de Goal ze verhënneren.Elo kënnt den Arbitter Tony Chapron an d'Spill. Och hien ass ënnerwee zeréck, fir de Bléck op d'Situatioun ze hunn, wat oder wat net am 16. Meter passéiert. Dobäi kräizt hien de Lafwee vum Diego Carlos an den Arbitter fält. Bis dohin näischt Ongewéinleches, esou eng Zeen ka passéieren, wa béid Persoune sech op eppes ganz Aneschters konzentréieren. Elo awer gëtt et kuriéis. De 45 Joer ale Arbitter dréint sech nach um Buedem a rennt den Diego Carlos mam Fouss. De Spiller, e bësse schockéiert, bleift stoen a kuckt op den Arbitter. De 45 Joer alen Onparteieschen steet op, gräift a seng Täsch a gëtt dem Carlos Giel. Et war seng zweet am Match an dowéinst zitt den Chapron dono och déi rout Kaart.