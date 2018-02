Jeff Henckels, Pit a Joe Klein wëllen op d'Olympesch Spiller (02.02.2018) Zanter dësem Joer ënnerstëtzt de COSL mam Jeff Henckels, Joe Klein a Pit Klein 3 Lëtzebuerger Bouschéisser. D'Zil ass Tokio 2020.

De Joe Klein, säi Cousin Pit Klein an de Jeff Henckels. Dësen Trio huet den Dram Tokio 2020 all Dag beim Training virun Aen. Fir de Jeff Henckels wier et no Athen a London déi 3. Participatioun bei den olympesche Spiller. No engem Joer Paus ass den 33 Joer alen Athlet zeréck am COSL-Elitekader. De Jeff Henckels huet sech an de leschte Joere vill ëm d'Evolutioun vum Pit a Joe Klein gekëmmert an ass iwwerzeegt, dass déi 3 zesummen och als Equipe eng Chance hunn, fir sech fir Tokio ze qualifizéieren. Dofir huet de Stroossener nei Motivatioun getankt an decidéiert déi nächsten 2 Joer um héchsten Niveau weider ze maachen.Aneschters wéi de Jeff Henckels, dee nëmmen no der Aarbecht trainéiere kann, konzentréiert sech de Pit Klein nëmmen nach op d'Bouschéissen. Den 21 Joer alen Athlet ass zanter engem Joer Sportzaldot an trainéiert an der Woch iwwer 30 Stonnen. De Pit Klein gehéiert wéi de Jeff Henckels wuel net zur Weltspëtzt, ka sech awer bei de Weltcuppe konstant am Mëttelfeld behaapten. Déi nächste Joere wëll de Stroossener probéieren, sech als Profi esou vill wéi méiglech ze verbesseren.Dat ass och een Dram fir deen eréischt 17 Joer ale Joe Klein. De Cousin vum Pit war 2016 Cadets-Europameeschter an zielt genee ewéi säi Brudder Lucca am Recurve zu de gréisste lëtzebuergeschen Talenter. Seng Evolutioun ass ganz wichteg, well ee sech als Bouschéisser net nëmmen individuell, mee och als Equipe fir d'Summerspiller ka qualifizéieren. Déi 3 Lëtzebuerger trainéieren esou dacks ewéi et geet zesummen zu Stroossen a virun allem de Joé profitéiert dovunner.Et ass sécher net utopesch, dass sech den olympeschen Dram esou fir dës 3 Bouschéisser realiséiert. De COSL gleeft op all Fall un de Jeff Henckels, de Pit an de Joe Klein.